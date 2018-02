Preocupante falta de cultura preventiva en hombres; IMPE

La falta de cultura de los hombres por acudir al médico a realizarse chequeos rutinarios, es uno de los principales factores que repercuten en las enfermedades de los hombres, ya que en ocasiones dejan pasar síntomas o señales de que algo no anda bien y cuando acuden al su particular el diagnóstico es lamentable por lo que no hay mucho que hacer.

El director del Instituto Municipal de Pensiones Juan González, señaló preocupante esta situación, pues asegura que en lo que corresponde a los usuarios de la dependencia, todos los días detectan enfermedades que pudieran haber sido controladas incluso evitadas, si se hubieran tomado medidas de prevención.

Asimismo, se han encontrado con problemas de alimentación que generan afectaciones, además de la falta de ejercicio y malos hábitos, por lo que hace un exhorto a la ciudadanía a que contribuyan a su salud mediante buenas prácticas, pero sobre todo a estar pendientes siempre mediante revisiones.

