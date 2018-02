Trump se lanza contra Oprah en Twitter

Donald Trump criticó a la magnate de los medios por un segmento aparecido en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS y reiteró que espera competir con ella en la carrera presidencial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la magnate de los medios, actriz y presentadora de televisión Oprah Winfrey en su cuenta de Twitter por un segmento aparecido en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS y reiteró que esperaba competir con ella en la carrera presidencial del 2020.

Winfrey, quien es colaboradora del programa de CBS, encabezó un panel de 14 votantes demócratas, republicanos e independientes de Grand Rapids, Michigan, en una serie de discusiones sobre el primer año de Trump en la Casa Blanca.

“Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien llegué a conocer muy bien en algún momento, entrevistar a un panel de personas en ’60 Minutes'”, escribió el presidente el domingo por la noche en Twitter.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

“La preguntas eran parciales y sesgadas, los hechos incorrectos. ¡Espero que Oprah se presente como candidata para poder exponerla y derrotarla como hice con otros!”, agregó Trump.

Winfrey ha dicho a varios medios, incluyendo a Entertainment Weekly, que no buscará la nominación a la presidencia estadounidense, pero que lo ha considerado, en vista de la reciente especulación de la prensa.

Entre los panelistas hubo votantes que dijeron: “Lo amo cada día más”, mientras que otros cuestionaron la estabilidad de Trump, afirmando: “Todo lo que hace es intimidar a la gente”.

Winfrey no hizo declaraciones a favor ni en contra del presidente durante el programa. Pero sí hizo preguntas a los votantes sobre si el país estaba económicamente en mejores condiciones o si la imagen de Estados Unidos en el exterior se estaba deteriorando.

