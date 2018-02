Si no voy a Rusia, he tenido una carrera muy digna: Rafa Márquez

Sus abogados trabajan para que el defensa de 38 años de edad pueda estar con el Tri en la Copa del Mundo

El zaguero sabe que para estar en la lista de 23 jugadores de Juan Carlos Osorio debe estar limpio de todo problema

Rafael Márquez rompió el silencio. Después de seis meses en los que pasó por un parón obligado y volvió a jugar pero sin hablar sobre su litigio en Estados Unidos, como tampoco de la posibilidad de ir a Rusia 2018, el defensa aclaró que su vida no depende de estar en una nueva Copa del Mundo.

A pesar de que tiene la ilusión, el zaguero aclaró que espera los acontecimientos sin obsesionarse, pues lo que ha hecho en su carrera le es suficiente para estar satisfecho. De cualquier modo, será hasta el último día en que tenga chance de ir al Mundial cuando mantendrá la esperanza.

“Estoy feliz de seguir jugando al futbol, es una pasión, es lo que me mantiene todavía jugando, lo que me tiene contento y si se dan las cosas, bien; si no, yo creo que he tenido una carrera bastante digna como para solo depender. La ilusión sigue estando y hasta el último día en que se pueda solucionar mi tema, pues veremos”, dijo en entrevista con Mediotiempo.

El zaguero sabe que para estar en la lista de 23 jugadores de Juan Carlos Osorio debe estar limpio de todo problema, luego de que a principios de agosto del 2017 fue señalado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntos vínculos con un narcotraficante.

En caso de que no pueda estar en la Copa del Mundo, también se ha planteado la posibilidad de estar con la delegación azteca como parte del staff, pues se sabe uno de los líderes en el vestidor.

“Veremos qué es lo que pueda pasar, yo estoy en la mejor disposición para poder ayudar a mí país”, expresó.

Márquez reveló que su equipo legal es el que mantiene un dialogo con directivos de la Federación Mexicana de Futbol, encabezados por Decio de María, presidente del organismo, y Guillermo Cantú, secretario general.

“Mis abogados son los que están hablando para intentar tener el mejor diálogo y la mejor solución, sí he recibido el apoyo de ellos pero por ahora los que tienen el diálogo son la parte legal”, agregó este jueves durante un evento de la marca Puma.

Márquez ganó el mes pasado un amparo en México que le permitió desasegurar las cuentas de su clínica de rehabilitación, pero su abogado, José Luis Nassar, explicó en ese momento que es imposible calcular los tiempos que tomarán las autoridades de Estados Unidos en su caso, por lo que es incierto que pueda estar disponible para Rusia 2018

Mediotiempo

Comentarios

comentarios