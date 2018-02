MÉNDEZ SE MUESTRA ARREPENTIDO

El delantero de Cruz Azul admite que el escupitajo a Alejandro Díaz fue un momento de calentura y asegura no volver a incurrir en un hecho semejante

Tras cumplirse los seis partidos de castigo, Édgar Méndez, delantero de Cruz Azul admite que fue un momento de calentura lo que derivó su suspensión debido al escupitajo a Alejandro Díaz en la pasada Liguilla frente al América.

“Toca levantarme para que todo mundo olvide lo mal que hice. Se pasa mal, te quitan lo más te gusta, pero bueno, fue un momento de calentura. Ya pasó, tampoco soy un niño de 20 años para estar haciendo estas tonterías, ya cumplí y no volverá a pasar”

Seis partidos en los que le ha hecho mucha falta a Cruz Azul.

Para la complicada visita de este miércoles a Monterrey, La Máquina recupera al atacante español,.el “salvador celeste” listo, siempre y cuando Caixinha así lo diponga:

“Me he quitado un peso de encima, estar un mes y medio parado, la idea mía es ayudar al máximo al equipo. Le ponemos mucha dedicación entrenamos muy bien si fuera el tema del entrenamiento no habría problema alguno pero llegamos a los partidos y no estamos claros arriba nos metemos los goles en los partidos”.

