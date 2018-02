Realizan etapa estatal de la olimpiada mexicana de informática

La Secretaría de Educación y Deporte llevó a cabo la etapa estatal de la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI), con el propósito de seleccionar a las y los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que representarán al estado de Chihuahua en la fase nacional de este concurso.

El examen pre-nacional de la Olimpiada Mexicana de Informática se realizó en las instalaciones del Edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

La evaluación se aplicó por internet a tres de grupos de estudiantes, conformados cada uno de ellos por 25 alumnas y alumnos de primaria, secundaria y media superior, quienes tuvieron que resolver una serie de problemas en el lenguaje de programación Karel, con una duración de 4 horas.

Esta fase estatal de la OMI permitirá seleccionar a tres estudiantes de los niveles básico y medio superior para su participación en la etapa nacional de la Olimpiada Mexicana de Informática 2018, que se desarrollará el próximo mes de Mayo en la Ciudad de México.

David Almeida Zavala, coordinador de Informática y Programas Institucionales de la Secretaría de Educación y Deporte, indicó que la OMI es un concurso nacional para alumnas y alumnos que tengan gusto y facilidad por resolver problemas prácticos, mediante la lógica, el ingenio y el uso de las computadoras.

Agregó que a través de estas actividades se busca promover el aprendizaje de las ciencias computacionales en las y los estudiantes de los niveles básico y medio superior en el estado de Chihuahua, por ello la Secretaría se coordina con instituciones del nivel medio superior y superior para brindar asesorías a las alumnas y alumnos participantes.

El funcionario explicó que anteriormente se efectuó una evaluación para seleccionar a las y los 75 alumnos que participan en esta etapa estatal, asimismo, comentó que en años anteriores el estado de Chihuahua ha tenido muy buenos resultados en la OMI, por lo que en esta edición se espera continuar destacando en el medallero nacional.

Rocío Vannesa Gardea Hernández, tiene 14 años y estudia en la Secundaria Estatal No. 3013, comentó que cuando cursaba el primer año participó en la OMI pero no tuvo una buena participación, sin embargo, actualmente cursa el tercer grado y se siente muy satisfecha de haber podido llegar hasta la etapa estatal de este concurso.

“Me interesó el concurso porque me gustan mucho las computadoras, en mi casa estudiaba mucho y todos los sábados acudí a asesorías al CBTIS 122, espero que en este examen pre-nacional me vaya muy bien porque le he dedicado mucho tiempo al estudio”, expresó la alumna.

