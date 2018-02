Filtran fotos íntimas de la actriz Mikaela Hoover

La intérprete de la cinta ‘Guardianes de la Galaxia’ fue víctima de hackers, quienes extrajeron de su iCloud fotografías en las cuales aparece con poca ropa o en topless.

La actriz estadunidense Mikaela Hoover fue víctima de hackers, quienes extrajeron de su iCloud fotografías en las cuales aparece con poca ropa o en topless.

La película Guardianes de la Galaxia será con lo que podrás relacionar a esta actriz de 33 años, ya que participó con un papel secundario en la primera cinta de Marvel.

Un total de 119 imágenes son las que circulan en la red donde aparece desnuda, en topless y con muy poca ropa, aunque, según TMZ, el robo asciende a más de 40 mil instantáneas digitales.

La intérprete también ha participado en proyectos como How I Met Your Mother, Two and a Half Men, The League y Anger Management.

