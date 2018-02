Estoy a disposición del partido: Riggs ante reelección

El síndico Miguel Riggs, informó que aún desconoce su buscará la reelección, o bien buscará una diputación, lo anterior debido a que están de por medio temas de paridad de género.

“El partido me volvió a decir que me esperara, a las 10:34 de la mañana recibí una llamada del presidente y me dijo no espérate tantito porque el Ejecutivo Nacional no ha decidido”, dijo.

Durante una entrevista, Riggs Baeza reconoció que no le interesaba ser síndico una vez más, pero expresó que es un militante más y que estará a disposición de lo que el Comité decida.

“Fue un comentario personal sin tener en cuenta que soy un militante más del partido y que esa decisión se toma en forma conjunta, y si reconozco que fue una actitud egoísta de mi parte”, finalizó.

Comentarios

comentarios