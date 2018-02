Gibrán Lajud está a 28 minutos de escribir historia en torneos cortos

Gibrán Lajud está a 28 minutos de escribir una historia inédita en torneos cortos. El portero de 24 años suma 450 minutos sin recibir un solo gol en el inicio del Clausura 2018 para Xolos y en caso de llegar a los 478, se convertirá en el primer guardameta en conseguir esa marca.

El cuadro fronterizo ha sido una auténtica muralla en el inicio de campeonato y su portero es el primer guardián responsable en mantener imbatida su meta. Lajud, en su tercer torneo como titular, no ha recibido un solo gol con lo que ha contribuido para que su equipo sea uno de los cuatro que no han perdido ningún encuentro.

En esta campaña, el guardameta suma 17 atajadas en las primeras cinco jornadas. Ocupa la séptima plaza en esa categoría, pero su gran diferencia es que no ha recibido ni un solo tanto, mientras que los otros seis arqueros tienen cuando menos tres tantos en contra.

La marca está cerca. Lo que ha hecho Lajud lo han logrado en el pasado otros porteros como Jesús Corona y Nahuel Guzmán, quienes igualmente en el inicio de campaña han sumado hasta cinco partidos sin ver su marco caído.

Corona lo hizo en el Clausura 2015 cuando alcanzó los 477 minutos con el arco invicto. Fueron cinco juegos y unos instantes del primer tiempo en un juego ante Gallos. Fue su mejor marca en un inicio de campaña, tal como lo tiene Lajud en la actualidad.

Un torneo después, Nahuel Guzmán coqueteó con ese récord y se quedó cerca de igualarlo. Le faltaron exactamente seis minutos hasta que se topó a un Pachuca que le hizo ver su suerte y dio con las redes.

El buen inicio de temporada de Lajud, incluso, ha causado que sea llamado a Selección Mexicana en el primer partido de preparación en el año mundialista. Sus actuaciones no pasaron inadvertidas por el cuerpo técnico, que lo quiso tener en San Antonio la semana pasada, más allá de que no tuvo minutos de acción.

La marca que persigue el arquero de Xolos se presenta cuatro años después de que se quedara sin equipo y buscara continuidad en el equipo de la Comisión del Jugador, luego de que Cruz Azul le cerrara las puertas y lo dejara fuera del club. Por su mente, de hecho, pasó el retiro.

“La realidad es que nunca me di por vencido, no salí de la manera que hubiera querido de Cruz Azul, es algo que me llevó otra vez a demostrar y convencer de lo que quería y eso era jugar futbol, hacer una carrera exitosa, hoy doy un paso importante en mi carrera y es el principio de un proceso que voy a disfrutar al máximo”, compartió Lajud al presentarse a su primera concentración del Tri mayor en su carrera.

El récord que alcanzaría el portero de Xolos es inédito en un comienzo de torneo, aunque no sería el de más minutos imbatidos en general, pues esa marca la ostenta Hernán Cristante, quien llegó hasta los 772 minutos sin recibir tanto en el Apertura 2008. El siguiente viernes, frente a Querétaro, el joven guardameta tiene una cita con la historia.

ESPN

Comentarios

comentarios