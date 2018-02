Ni ganadores ni perdedores, es Justicia para Chihuahua, dice Jesús Valenciano

Durante la celebración por el acuerdo firmado entre el gobernador Corral y el Secretario de Gobernación Federal; Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, resaltó que Chihuahua había obtenido justicia.

Refirió que dicho acuerdo, aún y cuando falta por cumplir la parte correspondiente al gobierno de Peña Nieto, los chihuahuenses aceptaron reservar el acto de este domingo en una celebración por la democracia y la justicia, “celebramos que Chihuahua es ahora cuna de la legalidad”, dijo.

Se pronunció por una pronta reinstalación en firme de las relaciones institucionales, “nos conviene que se reinstalen así como se iniciaron este sábado; ahora ambas partes debemos trabajar por la concordia, mantener esta relación en el mejor de los términos, tenemos la promesa de que cumplirán con estos acuerdos y ellos tienen la promesa del gobierno de Corral para ampliar esta relación”.

Valenciano García dijo que ahora le toca a los chihuahuenses confiar en que la federación cumpla con su parte: “ante los ojos de la nación firmaron un acuerdo que le dio la vuelta a México, pero es tan solo la primera parte, los chihuahuenses nos retractamos de continuar con la exigencia colectiva, hoy lo hicimos; ahora le toca al gobierno federal cumplir con lo que firmó”.

El diputado por el Distrito 19, advirtió que de consumarse esa segunda etapa del acuerdo, se trabajará para mantener concordia en la relación institucional. Recordó además que “no es la primera vez que un estado entabla controversia constitucional, ya han sido varios; pero ahora se puso en un aparador la honestidad del PRI quedando demostrado ese pacto al que muchos le entraban para que todo quedara entre amigos; esa es la gran diferencia”, puntualizó.

Para el diputado panista no existen ganadores ni vencidos, “la caravana y la exigencia colectiva tenía el objetivo de lograr Justicia para Chihuahua, no se trataba de ganar para hacer perder a otros; y creo que en esta primera etapa podemos anticipar, confiando en que la federación cumplirá su palabra, que el resultado es que Chihuahua recibe lo que en justicia le corresponde, y que se deja un precedente para quien se atreva a realizar actos de corrupción en el presente y en el futuro; en todo caso es un triunfo para la sociedad que ahora sabe que no está sola, como el gobernador Corral que nunca estuvo solo cuando miles y miles de chihuahuenses le acompañamos moral, económica, institucional y políticamente en esta exigencia”, concluyó

