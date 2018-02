Los secretos del Pentágono, romance y un drama mexicano estelarizan la cartelera

El cine se renueva con la llegada del fin de semana. Aquellos que acudan a la sala oscura podrán encontrar un emocionante thriller periodístico (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono), una excelente película mexicana (La región salvaje), un romance para nunca olvidar (Llámame por tu nombre), animación (El pequeño vampiro), acción (Maze Runner: La cura mortal) y un poco de suspenso (La trampa).

¿Cuál se les antoja?

La región salvaje (2016)

Dirección: Amat Escalante

Protagonizan: Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza, Edén Villavicencio

Sinopsis: Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos, junto a su marido Ángel, en una pequeña ciudad de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares, y donde la hipocresía, la homofobia, y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que en el bosque cercano, en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuya poder no se pueden resistir

La reseña: “Amat Escalante crece notablemente como cineasta con La región salvaje sin dejar de lado los temas y elementos que han sido recurrentes a lo largo de su filmografía y el riesgo tomado en La región salvaje abre nuevas posibilidades formales y narrativas.” Seguir leyendo…

La entrevista: “La violencia y la sexualidad me atraen de manera muy similar. Las dos son acciones por una parte misteriosas y muy cercanas. Para sobrevivir como humanos las necesitamos. Es el misterio que me atrae de la violencia, por qué pasa, de dónde surge. En un país como el nuestro hay mucha violencia, pero no existen culpables de manera legal. Los crímenes dejan de tener sentido porque no hay culpables. Mis películas capturan esa sensación.” Seguir leyendo…

Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name, 2017)

Dirección: Luca Guadagnino

Protagonizan: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar

Sinopsis: Verano de 1983, Italia del norte. Elio Perlman, un joven italoamericano, se enamora de Oliver, un estadunidense que viene a terminar su doctorado y está viviendo con la familia de Elio. Juntos comparten un verano inolvidable lleno de música, comida y romance que los cambiará para siempre.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono(The Post, 2017)

Dirección: Steven Spielberg

Protagonizan: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk

Sinopsis: En junio de 1971, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de EE.UU. tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno que duró cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses.

La trampa (Bullet Head, 2017)

Dirección: Paul Solet

Protagonizan: Adrien Brody, Antonio Banderas, John Malkovich, Keith D. Evans

Sinopsis: Tras un atraco que sale mal, tres criminales se encuentran atrapados en un almacén con la policía cercándoles. Pero, dentro del almacén, una amenaza aún más peligrosa les espera, que hará que los fugitivos tengan que comenzar una furiosa batalla por salvar sus vidas.

El pequeño vampiro (Kleine Vampir, Der, 2017)

Dirección: Richard Claus, Karsten Kiilerich

Sinopsis: Toda su familia vampírica se reúne en las catacumbas del cementerio con la intención de celebrar una gran fiesta. La situación es perfecta para que el malvado cazador de vampiros Rookery acabe de una vez con todos ellos. Pero Tony, un gran fan de los vampiros que está de vacaciones en el Castillo Schloss, no está dispuesto a que eso ocurra. Junto con Rudolph y su hermana Anna, se enfrentará a Rookery e intentará poner fin a sus oscuros planes.

Maze Runner: La cura mortal (Maze Runner: The Death Cure, 2018)

Dirección: Wex Ball

Protagonizan: Aidan Gillen, Barry Pepper, Dylan O’Brien, Giancarlo Esposito

Sinopsis: Thomas no puede confiar en CRUEL. La organización le borró sus recuerdos y lo encerró en el Laberinto. Luego lo dejó al borde de la muerte, en el Desierto. Y lo separaron de los Habitantes, sus únicos amigo. Ahora CRUEL asegura que el tiempo de las mentiras ha terminado. Con toda la información que reunió gracias a las Pruebas, está en condiciones de avanzar en la cura de la Llamarada. Pero Thomas debe pasar por la Prueba Final. ¿Logrará sobrevivir al procedimiento? ¿Será cierto que se terminaron las mentiras? Quizá la verdad sea más terrible aún… una solución letal, sin retorno.

