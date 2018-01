Solicitará Miguel Latorre su intención para reelegirse

El diputado Miguel Latorre, informó que en los próximos días solicitará al Partido Acción Nacional su intención para reelegirse, la cual tendrá que ser aprobada para que el legislador pueda buscar de nuevo el actual puesto.

Señaló se tiene que preparar toda la documentación que se requiere para poder tocar puertas a los chihuahuenses que viven en el distrito 16.

“Hay un trabajo hecho importante en mi distrito, yo desde el primer dia me he dedicado a cumplir a los ciudadanos, y finalmente esta prerrogativa que la ley le otorga a los ciudadanos de reconocer o de castigar un trabajo, es algo que también es una prerrogativa nuestra”, expresó Latorre.

El diputado informó que hay distritos que si entran en alianza, y hay otros que no, en su caso existe una probabilidad alta de que se una con Movimiento Ciudadano y el PRD.

“Yo estoy a lo que el partido me diga, el partido me dijo hace una semana que yo competiría solo, yo me manifesté conforme con eso, pero si me dicen que tengo que ir en alianza también voy a estar conforme.

Por último indicó que él si pedirá licencia en caso de llegar a ser candidato, ya que quiere dedicarse al cien por ciento a tocarle la puerta a los ciudadanos para que lo apoyen.

Comentarios

comentarios