PATRICIO: UNO DE LOS PAPÁS PUTATIVOS DE DUARTE

Por: Luis Villegas MOntes

Continuar glosando el asunto de los gobernadores estaba de más; a la vista de todos el sainete en marcha, con las autoridades electorales, y las de los demás órdenes de gobierno, como el chinito: Nomás milando. Por eso decidí dejar ahí el tema y porque, la semana pasada, resulta que Patricio Martínez se destapó como flamante candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Lo que voy a escribir sobre el “Amigo de gobernadores” —y ahí están las fotos que no me dejarán mentir—, lo escribo porque me consta; porque yo estaba ahí cuando ocurrieron los hechos. Es posible que, como los boxeadores, el prófugo Duarte todo se lo deba a su “manager”; lo ejemplos contundentes de quienes le precedieron en el ejercicio del poder están a la vista. Si a Duarte es posible reclamarle la impunidad con la que se actuó durante su sexenio, su capacidad para hacer negocios y pedir préstamos a lo loco, ocurrió así porque ése, y no otro, fue el signo de los gobernadores que lo precedieron; 3 son, pues, los “papás putativos” de César Duarte: Pancho Barrio, Patricio Martínez y José Reyes Baeza.

No puedo evitar rememorar la época de Barrio, cuando se impidió que oscuros personajes fueran llevados a prisión acusados de negocios multimillonarios efectuados desde el poder; ningún priísta de ese entonces fue sentenciado o hallado culpable de delitos vinculados a la corrupción rampante desde esos años. Fue el Ejecutivo quien con mayor vigor se opuso a darle caza a Fernando Baeza, quien en el colmo del cinismo protagonizó una marcha —¿dónde he oído eso?—. Lo anterior nadie me lo contó, yo lo viví porque trabajaba en el Congreso. Barrio y sus achichincles, obstaculizaron el combate a la corrupción en el 92; y en tiempos de Fox, fue el mismo Barrio, y otra vez sus achichincles, los que sabotearon la promesa del corazón del entonces Presidente Fox de llevar a la justicia a las tepocatas, alimañas y víboras prietas.

Y de Patricio Martínez, ¿Qué no se puede decir de él? Los detalles del Juicio Político que el 30 de septiembre de 2005 presentamos algunos ciudadanos en contra suya los haré desfilar por estas reflexiones en las próximas semanas; por lo pronto, lo dejo con un párrafo de la revista Proceso: “Los ranchos que el gobernador tiene registrados a su nombre en el RPP son Cañón Grande, La Lagunilla, La Joyita, Lajas de Arriba, Casa Colorada (rancho familiar), Ceres, San Patricio, Peñas Prietas (de la antigua hacienda de labor de San Antonio) y los Tepopotes. […] Dicen los lugareños que Martínez es dueño de otros dos ranchos, uno de los cuales cuenta con 90 hectáreas de nogal; pero están a nombre de familiares. […] Por eso un excolaborador del gobernador, que pide mantener su nombre bajo reserva, cuenta que ‘en petit comité’ Patricio nos decía que si Luis Terrazas, el viejo terrateniente, fue el dueño de Chihuahua, él iba a ser el hombre más rico del estado Y yo creo que lo logró”.

Por último, en lo tocante a Reyes Baeza, lo dejo con un párrafo que ya había escrito con motivo de un soplamocos previo: A fines de 2010 se afirmaba en distintos medios que Reyes Baeza había dejado una deuda por “13 mil 262 millones; 869% más que la que recibió: Hacienda”;2 y que ese Gobierno no sólo dejó sumido al estado de Chihuahua en su peor crisis de inseguridad “también dejará la deuda más grande de la historia”.3 Al respecto, apunta un informe de la OECD: “Las obligaciones financieras de Chihuahua están garantizadas a través del balance entre activos existentes e ingresos futuros. Las obligaciones financieras aumentaron de MXN 5.500 millones en 2005 a MXN 12.300 millones en 2010 -un aumento del 79% en términos reales- pasando de 1.9% a 3% del PIB estatal. A pesar de que la deuda aumentó sustancialmente, más de la mitad (54% del total de la deuda a fines de 2010) estaba respaldada por valores bursátiles vinculados a un sistema de autopistas muy exitoso, calificado AAA en la escala mexicana de agencias calificadoras”.4

Un bodoque y tres papás.

Luis Villegas Montes.

