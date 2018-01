MÁS DE 700 KILÓMETROS HA RECORRIDO LA CARAVANA POR LA DIGNIDAD

– En su quinto día de actividad, pasa por San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Jiménez

Cd. Jiménez, Chih.- En la Plaza de Armas de esta ciudad, última en su recorrido por el territorio chihuahuense para emprender el viaje hacia la Comarca Lagunera, la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor lleva ya más de 700 kilómetros recorridos, al cumplir su quinto día de actividades.

En este lugar, al celebrarse la reunión informativa con el pueblo de Jiménez, el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, aseveró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), que derivaron en la vinculación a proceso judicial del exsecretario adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, han exhibido todo un sistema de corrupción e impunidad, comandado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Precisó que es esta la razón por la cual, en las demás entidades del país donde ya se detuvo a exgobernadores, el Gobierno Federal no ha alzado la voz, “aquí la denuncia que desembocó el encarcelamiento de Gutiérrez exhibió la corrupción de César Duarte, de la Secretaría de Hacienda estatal y federal y la del PRI”, señaló.

Esta ciudad es la última parada de la Caravana en la entidad, antes de partir a su primer destino en la Comarca Lagunera, donde visitará las ciudades de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.

Ante un nutrido grupo de personas, que se integraron a la caminata de la Dignidad, desde el acceso principal hasta la Plaza de Armas, Quintana Silveyra expresó que la corrupción es el mal fundamental de este país, porque genera hambre, que el salario no rinde, no haya inversión, que los jóvenes no puedan estudiar, que no se castigue a tanto asesino de mujeres y el desplazamiento de familias serranas a causa del crimen organizado.

Aceptó que no se ha podido desterrar de este país tantos males, “pero esa corrupción ha visto llegar un hasta aquí y ese hasta aquí lo acaba el gobernador Javier Corral, con todo el pueblo de Chihuahua detrás de él”, aseveró.

Añadió que por eso les duele en el centro del país lo que sucede en Chihuahua, porque solamente desde aquí se ha revelado esa cadena de corrupción y de impunidad que infecta al país, que ha evidenciado la torpeza del Gobierno de la República, al negar la entrega de 900 millones de pesos previamente convenidos.

Los chihuahuenses, añadió, viajan a la Ciudad de México para decirle al país, que quieren arrastrar por todo el territorio el cadáver de la corrupción hecho sistema.

“No nos importa lo que nos digan, no nos importa de lo que nos tachen. Por cada voz que nos ataca hay mil voces que nos defienden, por cada voz que dice que esto es politiquero, hay 50 mil voces que nos dicen que con esto estamos cambiando a México”, arengó el funcionario.

En representación de los agricultores locales, el señor Enrique Jiménez, manifestó que la fuerza que se alza cada vez más, no se va a detener, lo que ha puesto a temblar a todos aquellos que quieren seguir afectando a la población.

“Los que estamos aquí somos ciudadanos libres que ya no queremos ser más víctimas del atraco; ha iniciado un movimiento histórico que debemos apoyar con todo nuestro corazón”, afirmó.

Dijo que él subió en representación de sus compañeros de oficio, porque existe un miedo terrible a las acciones que pueda emprender el gobierno en su contra, pero que aunque sea anónimamente, apoyan este movimiento, que es un parteaguas en la historia de Chihuahua y del país.

En su turno, la diputada local Citlallic Portillo, aclaró a quienes critican y aseguran que el movimiento lleva otros tintes, que la integración y apoyo de personas de todos los partidos reflejan que se trata de un acto meramente social, porque los chihuahuenses están hartos de que pisoteen sus derechos.

En el evento estuvieron además la recaudadora de Rentas, María Dolores Acosta Cano de los Ríos; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Herminio Acosta; el presidente Municipal de Villa López, Miguel Ángel Rodríguez; el coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero y el coordinador general de la Caravana, Emilio Álvarez Icaza.

Para este jueves, la agenda es la siguiente:

7:30 horas.- Desayuno en Jiménez, Chihuahua

8:30 horas.- Salida de Jiménez, Chihuahua a Gómez Palacio, Durango

12:30 horas.- Llegada a la entrada de Gómez Palacio

12:45 horas.- Caravana vehicular desde carretera Jiménez-Torreón (Boulevard Cereso hasta Salón Kali, Avenida Matamoros # 305 Oriente. Centro. Gómez Palacio)

13:15 horas.- Comida en el Salón Kali

15:00 horas.- Caminata del Salón Kali a la Plaza de Armas de Gómez Palacio

15:40 horas.- Evento Cívico en la Plaza de Armas

17:00 horas.- Atención a medios de comunicación en Plaza de Armas

17:30 horas.- Caravana vehicular a Ciudad Lerdo

20:00 horas.- Pernocta en el Salón Kali

