Califica diputada como show caravana del gobernador

La diputada Isela Torres, expresó que la caravana que realiza el gobernador Javier Corral por la dignidad humana, es show para aparentar qué hay un supuesto faltante.

Indicó que el próximo a días la bancada del PRI dará a conocer un trabajo que están por terminar, en donde demostrarán que si hay dinero en el estado.

Indicó que el mandatario estatal reclama los 700 millones de pesos que la Federación no depositó a Chihuahua, sin embargo no ha dicho nada de los 2 mil millones que se pidieron.

“En este momento todavía no se refleja y no sabemos exactamente para que se fueron esos 2 mil millones”, manifestó la legisladora.

Comentarios

comentarios