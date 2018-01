Exigen adultos mayores que les devuelvan pensiones del IMSS

Un grupo pequeño de adultos mayores se manifestaron a las afueras de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen al delegado Christian Rodallegas que les devuelva el pago de sus pensiones.

Así lo dio a conocer el presidente de la Unión Estatal por el Manejo se las Asistencias Sociales César Augusto Gutiérrez Fierro, quien aseguró que algunos integrantes de dicho sindicado han sido victimas del abuso del poder.

De igual manera exigió una atención más digna hacia los derechohabientes del IMSS ya que, según dijo, no cuentan con medicamento para todos aquellos que así lo requieren.

“No tienen ni para dar aspirinas, no hay insulina, no hay nada, y somos personas de la tercera edad que merecemos un servicio médico digno”, expresó molesto Cesar Gutiérrez.

Al cuestionarle si han tenido algún acercamiento con el delegado del IMSS Christian Rodallegas, aseguró que nunca los ha querido atender, y además que no cuentan con el apoyo del gobernador ya que es un mandatario “viajero” que se ocupa de sus propios intereses.

