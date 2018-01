Asegura alcaldesa que empleados del Municipio no pueden descuidar funciones para acudir a marcha del gobernador

La presidenta municipal María Eugenia Campos, indicó que ningún trabajador del Ayuntamiento tiene permiso de faltar a su trabajo con motivo de la marcha que encabeza el gobernador Javier Corral.

Señaló que la única manera en la que pueden acudir es pidiendo vacaciones, ya que si no es así no será posible que descuiden sus labores.

Asimismo indicó que ella no podrá estar en la Ciudad de México cuando la caravana llegue a aquel lugar, esto debido a cuestiones de agenda previas antes de la marcha.

Campos Galván señaló que por el momento no existe ningún tema pendiente entre el Estado y el Municipio, por lo que la ausencia del mandatario no perjudicará en el ámbito local.

Comentarios

comentarios