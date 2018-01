No solo se encarcelará a Duarte, también se le quitarán sus bienes: Javier Corral

En el arranque de la Caravana por la Dignidad, el Gobernador Javier Corral Jurado anunció que Chihuahua va no solamente por la extradición de César Duarte, sino por la recuperación de lo que se robó, incluyendo bienes que adquirió en Texas y Nuevo México.

Después de encabezar una marcha desde el Puente Internacional Córdova Américas (Puente Libre) y ante miles de ciudadanos que llegaron hasta la Plaza de la Megabandera en el Parque Chamizal, el Gobernador destacó que Chihuahua tiene interés en recuperar esas propiedades para que los recursos que se obtengan, sean la base de un fondo especial de combate a la pobreza.

En su discurso, Javier Corral dijo que Chihuahua exigirá la extradición del ex gobernador César Duarte de inmediato y que sea por las 10 órdenes de aprehensión entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) por la Fiscalía del Estado.

“No solo porque queremos la pena máxima para quien saqueó a Chihuahua, lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tiene y que ve cómo otros se llenan las manos de recursos indebidos”, expresó.

Dijo que combatir la corrupción no solo sirve para llevar a la cárcel a quienes disponen indebidamente de los recursos, sino que lo más importante es recuperar el fruto de lo ilícito.

“Tenemos embargadas 10 propiedades del ex gobernador del estado entre ranchos, empresas, casas y distintos edificios, tenemos aseguradas otras 8 propiedades de prestanombres del ex gobernador y vamos a solicitar el aseguramiento de otras propiedades que hemos detectado a través de las investigaciones”, agregó.

Consideró que además, Chihuahua tiene mano en la recuperación de las propiedades que el ex gobernador tiene en el estado de Texas y de Nuevo México.

En su discurso, reiteró que la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción tiene el objetivo central de combatir la corrupción y el pacto de impunidad que han detenido el desarrollo social y económico de México.

Agradeció la participación y solidaridad del alcalde Alejandro Loaeza, quien también tomó previamente el micrófono para apoya la causa de la Caravana.

Previamente, el Gobernador encabezó el inicio de la marcha desde lo alto del Puente Internacional Córdova Américas (Puente Libre) y cruzo las garitas aduanales mientras portaba la bandera nacional.

En el puente internacional se colocó una manta que dice en inglés: “We urge US goverment to deport the fugitive César Duarte” (Urgimos al gobierno de Estados Unidos a deportar al fugitivo César Duarte).

El subsecretario del Gobierno del Estado en Juárez, Ramón Galindo, dijo que Chihuahua que es un estado que no se quedará callado y busca combatir la corrupción con mucha energía, puesto que la postura de la administración federal no es aceptable.

“El gobernador Corral no quiso quedarse sentado en su escritorio, sino que está realizando un esfuerzo por cambiar las reglas del juego”, apuntó el subsecretario y dijo estar consciente de que no será fácil, no obstante se decidió emprender esta lucha.

