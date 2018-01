Descarta diputada Isela Torres ir por la reelección

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Isela Torres, dio a conocer que ella no buscará la reelección, y terminará la encomienda que tiene por ahora con los chihuahuenses, principalmente en Ciudad Juárez.

La legisladora descartó que por ahora exista otro proyecto personal dentro de las filas de su partido, y agregó que por motivos personales no volverá a postularse debido a que en su casa la necesitan.

“No yo no me voy a registrar, yo no voy por la reelección, en este momento yo creo que es muy importante el que atienda situaciones familiares, es urgente que este en mi casa”, así lo expresó.

En un comentario de manera breve, la diputada priista dijo que se regresará a aquella ciudad fronteriza una vez que concluya la actual legislatura.

