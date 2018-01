Trump premia a The New York Times y CNN como los medios más ‘deshonestos’

El presidente estadounidense cumplió su palabra y enlistó 10 reportes periodísticos que caben dentro de su definición de “fake news”.

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cumplió su palabra y dio a conocer los ganadores de los premios a lo más destacado en “fake news” (noticias falsas), sobre su administración durante el 2017.

Lo que parecía ser una broma del mandatario terminó en un listado de 10 reportes que consideró los más “deshonestos” en el primer año de su mandato de 4 años. Publicada en la página oficial del Partido Republicano, la lista ubica un artículo del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, como la nota más deshonesta.

En el artículo, el columnista de The New York Times advertía que Estados Unidos (EU) no se recuperaría de la crisis económica que se generaría con la presidencia de Trump. Sin embargo, el mandatario destaca que, desde su arribo a la Casa Blanca, los índices económicos se han disparado favorablemente.

En el segundo lugar aparece el periodista Brian Ross, quien fue suspendido por la cadena ABC luego de que reportara que Trump, aún como candidato presidencial, había instruido a su asesor Michael Flynn reunirse con oficiales rusos durante el curso de la campaña.

La cadena CNN se quedó con el tercer puesto del listado, esto gracias a un reporte que aseguraba que que él y su hijo habían tenido acceso a las filtraciones que la plataforma Wikileaks publicó sobre la campaña de Hillary Clinton. En el resto del top ten aparecen otros 3 reportes de CNN y uno más del New York Times, así como notas de The Washington Post y las revistas Newsweek y Time.

El episodio de esta tarde suma un capítulo más en la abierta confrontación entre el presidente y los principales medios estadounidenses, que tiene a la posible injerencia rusa en los comicios como uno de los principales activos en las diferencias. De momento, ninguno de los medios aludidos ha respondido a las “condecoraciones” otorgadas por el presidente.

SDP noticias

Comentarios

comentarios