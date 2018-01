LA INVESTIGACIÓN DE CORRUPCIÓN HA MOLESTADO AL PRESIDENTE: JAVIER CORRAL

— “No admitiremos jamás intercambiar justicia por migajas”, reitera el gobernador en entrevista con Héctor González, de Las Noticias, en Televisa Juárez.

La investigación ha molestado al Presidente, expresó el gobernador Javier Corral Jurado, al comentar la forma en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a la denuncia de represalia económica contra el estado y ante el anuncio de acciones para exigir se agilice la extradición de César Duarte.

Sin embargo, el mandatario de Chihuahua advirtió en entrevista con Héctor González, de las Noticias del Canal 2 de Televisa en Juárez, que “Chihuahua no admitiría jamás intercambiar justicia por migajas”.

“No vale la pena vivir de rodillas ante nadie porque eso no da sentido a la vida, y nosotros no nos vamos a poner de rodillas ante el presidente de la República para intercambiar investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua a cambio de recursos extraordinarios, eso no lo va a ver Peña Nieto, los secretarios de Hacienda, ni nadie en nuestro gobierno”, enfatizó Javier Corral.

Al hablar del diferendo que tiene con el Gobierno Federal por la retención de recursos que le corresponden a la entidad, el mandatario estatal dijo que él no buscó una confrontación con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Recordó que en la primera reunión que sostuvo le ofreció al Presidente una relación franca, cordial, respetuosa e institucional.

“Todo cambió a partir de que detuvimos a Alejandro Gutiérrez, porque les tocamos a un elemento clave del grupo político actual, por eso la investigación ha molestado al Presidente. No es un pleito personal, es un asunto que tiene que ver con la historia de Chihuahua, del centralismo y de los abusos y excesos del poder central sobre el norte del país, y nos sometemos, nos dejamos y no pasa nada”, explicó.

Sostuvo que no está de acuerdo en dejar en el ámbito local las investigaciones sobre corrupción que desarrolla la Fiscalía General del Estado, toda vez que desde el inicio de su gestión se comprometió a romper el pacto de impunidad, sin negociar investigaciones con límite.

Sobre los cuestionamientos de que su lucha tiene fines político-partidistas, el gobernador señaló que son especulaciones con las que se quieren desvirtuar el tema de fondo que es el combate a la corrupción y la impunidad.

“Estoy muy contento con ser gobernador del estado. Se me hizo la invitación para ser precandidato (a la presidencia) y una y otra vez dije que mi compromiso es con Chihuahua”, dijo el mandatario.

Agregó que no permitirá que el movimiento sea reducido a materia de la campaña de ningún partido político

El gobernador indicó que precisamente por esa razón les solicitó a los presidentes de los tres partidos que integran el Frente, que no acudieran a la reunión del pasado domingo, para que no se utilizara en contra del movimiento.

Javier Corral señaló que el control político y económico que ejerce el Gobierno Federal desde la Secretaría de Hacienda se mostró también en la uniformidad en que los periódicos de la ciudad de México reflejaron la información embustera que el domingo pasado, justamente momentos antes de la reunión multitudinaria en Chihuahua, difundieron los funcionarios de esa Secretaría.

“Eso es lo que está sucediendo; no solamente usan al presupuesto para controlar a un gobernador, sino también para uniformar a la prensa. Si los editores mexicanos compitieran en las olimpiadas en nado sincronizado, tendríamos medalla de oro, qué manera de coincidir, de converger, hagan de cuenta que hubo un solo director de redacción para 14 periódicos. Eso ni en la Unión Soviética ocurrió”, apuntó.

Al referirse a la Caravana que iniciará desde Juárez hasta la Ciudad de México, explicó que él encabezará el inicio y cuando el contingente toque puntos esenciales estará presente para encontrarse con la gente e invitar a los mexicanos a sumarse.

Javier Corral destacó que uno de sus deberes como gobernador es defender los intereses de Chihuahua, por lo cual el Gobierno Federal le debe responder en materia de justicia y en materia de finanzas, porque Chihuahua, Juárez particularmente, le entrega mucho al Gobierno Federal y le regresan muy poco.

Comentarios

comentarios