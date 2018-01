Laura G tuvo problemas con sus senos para amamantar a su bebé

La conductora de TV hasta se retiró las prótesis mamarias y ahora parece “una vaca lechera”.

Laura G reveló que tuvo problemas con sus senos para amamantar a su hija Lisa, pero que el problema fue solucionado y ahora se siente una ‘vaca lechera’, informa el diario Basta!.

La conductora dijo que por su ignorancia en estos temas, no se daba cuenta que la leche no bajaba normalmente, por lo que se le formaron piedras en los senos.

“Busqué ayuda médica, y resulta que tenía tapados los conductos para que pasara la leche. El problema fue resuelto a base de masajes y parecía una verdadera fuente de leche, y de ahí entendí que soy una vaca lechera”.

Laura confesó que se quitó las prótesis de sus senos para amamantar a su hija: “Me las quité, no me importa que se me caigan los senos. Espero tener a mi segundo bebé muy pronto y después de amamantarlo me las volveré a poner”.

