Los Pats lucen favoritos ante los Titanes

Después de haber sobrevivido a dos partidos de “ganas o te vas a casa”, los Titanes enfrentan su reto más difícil al visitar a los campeones de la NFL, los Patriotas, en duelo de ronda divisional de la AFC.

En el último partido de temporada regular los Titanes derrotaron 15-10 a Jacksonville para avanzar a playoffs, y una semana después ganaron en la casa de los Jefes 22-21 luego de un déficit de 18 puntos. Ahora los Titanes son desfavorecidos por dos TD ante los Pats, que buscan ganar su sexto Super Bowl en la era Bill Belichick-Tom Brady.

Son un equipo fuerte cuando están bajo presión”, dijo el ala cerrada Rob Gronkowski. “Han ganado dos partidos de playoff, uno que los calificó y el de la semana pasada”.

Los Patriotas han ganado los últimos seis encuentros entre ambos y los Titanes no han podido triunfar en Foxboro desde 1993, cuando aún eran los Petroleros de Houston.

Y mientras los Titanes vienen de su mayor regreso en la historia tras vencer a los Jefes, los Patriotas vivieron una complicada semana.

Un reporte de ESPN trató el desacuerdo entre el poderoso trío del dueño Robert Kraft, así como entre Belichick y Brady, gran parte de esa polémica centrada en el cambio de Jimmy Garoppolo a los 49’s.

Lejos de polémicas, la defensa de los Patriotas se ha preparado para enfrentar a Marcus Mariota. “Sabe correr y pasar bien el balón cuando está bajo presión”, señaló el safety Duron Harmon.

Kevin Byard, safety de los Titanes, dijo que la meta es detener a Brady. “Son los playoffs. No me importa si tengo a Joe Montana enfrente, no podemos ponernos a llorar pensando que es Tom Brady”.

