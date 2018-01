Exhorta regidora a alcaldesa a revisar estrategias de seguridad

La regidora de la fracción edilicia del PRI Rosa Isela Gaytán, dio a conocer que uno de los principales ejes que la alcaldesa María Eugenia Campos prometió, es el de “seguridad para tu familia”, sin embargo no ha cumplido.

Comunicó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal se llevó más del 35 por ciento del presupuesto durante el año 2017, sin embargo a más de un año de gobierno los ciudadanos no han visto resultados en la materia.

“Vemos que no hay coordinación entre el Municipio ni el Estado, observamos también que un programa tan fuerte como fue el de escudo Chihuahua aún no arranca, observamos que se pidió recurso para invertirlo en seguridad y no hemos visto los resultados”, así lo manifestó la regidora.

Para finalizar la regidora realizó un exhorto a la alcaldesa, lo anterior con la finalidad de que se revisen las estrategias en materia de seguridad, ya que en años pasados con menos del 50 por ciento de lo que se invierte en la materia no se tenían estos índices.

