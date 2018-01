El Municipio realiza lo propio en materia de seguridad: Javier Sánchez

Luego de que el día de ayer se registraran ocho ejecuciones en la capital, el regidor Javier Sánchez, quien pertenece a la comisión de seguridad, indicó que el Municipio se encuentra haciendo lo propio dentro de sus facultades en materia de prevención.

Señaló que la contención de este tipo de incidentes es difícil, y destacó que falta mayor coordinación, pero agregó que se trabaja para poder lograr la mejor coordinación e inhibir los índices delictivos.

“La relación según tengo entendido y he podido apreciar es buena, yo he estado platicando con Aparicio y Gilberto Loya en cuanto a la coordinación y medidas de prevención y el esfuerzo se están dando de forma conjunta, lamentablemente se están dando cuestiones que el Estado tiene que atender, no solo el Municipio”, dijo.

Para finalizar explicó que una de las medidas en las que se trabaja es en regular el control y registro de seguridad privada que se llevan a cabo en la capital, ya que según dijo, éste tema es una pieza clave en los delitos de la ciudad, por lo que se requiere un control más estricto.

