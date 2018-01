No se ha visto una respuesta de seguridad por parte del alcalde de Juárez

La presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso del Estado Laura Marin dio a conocer que se deben optimizar los recursos para mejorar la seguridad en ciudad Juárez, porque hace días el alcalde Cabada estuvo haciendo unos viajes para hablar del tema de la seguridad en la ciudad, pero vemos que esta siendo cada vez más afectada por hechos delictivos y no se ha visto una respuesta por parte del presidente municipal, porque los primeros que deben responder en materia de seguridad es precisamente el gobierno municipal para que esta delincuencia disminuya.

Comentó Laura Marin que no se ha visto una respuesta importante por parte de la presidencia municipal , porque son ellos los que deben atacar esta delincuencia sin echarle la pelotita a los demás, pero cabe mencionar que muchas veces no son los policias los de la culpa de esta falta de esta inseguridad, sino que tienen un mal manejo por parte de este gobierno municipal que no ha podido con la carga en solventar la seguridad para toda la población.

Agregó la diputada que ante la falta de seguridad en la frontera, ella misma ha pedido apoyo a la policía estatal para que fortalezcan esta área, pero los principales en resolverla, son las autoridades de la ciudad.

