Beltrones solicita amparo para evitar su arresto por presunto saqueo de arcas en Chihuahua

Según el abogado de Alejandro Gutiérrez, a su cliente le han ofrecido ser testigo protegido para que declare contra funcionarios federales, como Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores, y el mismo Manlio Fabio Beltrones, entre otros. Por ese motivo, aseguró, el ex líder nacional del PRI –involucrado en el presunto saqueo a las arcas de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo para beneficiar al partido en las elecciones de 2016– ya solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión.

El ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión por la investigación sobre el desvío de recursos públicos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo para impulsar las campañas estatales en 2016.

En entrevista con Radio Fórmula, Antonio Collado, abogado del ex secretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, confirmó que la defensa legal de Beltrones solicitó un amparo para evitar que sea detenido de “manera arbitraria”, como, dijo, “ocurrió con su cliente”.

“Quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”, puntualizó Collado.

Dijo que ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Gobierno de Chihuahua, a cargo de Javier Corral Jurado, “porque está torturando a Alejandro Gutiérrez”. Es que según el abigado Alejandro Gutiérrez le han ofrecido ser testigo protegido para que declare contra funcionarios federales, como Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores; el mismo Manlio Fabio Beltrones, entre otros.

El pasado 21 de diciembre, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que el arresto de del ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, profundizaría la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua.

El influyente rotativo se refirió a Gutiérrez como un “aliado” del Presidente Enrique Peña Nieto. Citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.

Hoy, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dará una conferencia de prensa en la que denunciará presuntos bloqueos del Gobierno federal para impedir que se aplique la justicia en contra de ex funcionarios vinculados con corrupción.

César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, huyó a Estados Unidos pero el Gobierno de México no ha pedido su extradición. La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex Gobernador solicitó residencia permanente allá. Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México.

En México, los más grandes casos de corrupción no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI, fue detenido por autoridades de Tamaulipas, mientras que uno de los más escandalosos casos de corrupción, el de César Duarte en Chihuahua, lo conduce la autoridad de esa entidad.

El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala por la Interpol. El ex mandatario Roberto Borge cayó en manos de las autoridades de Panamá. El ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en Italia. Todos llegaron al poder gracias al PRI. Todos están acusados por corrupción, desvío de recursos públicos y/o nexos con el crimen organizado.

México es el único país que no ha detenido a nadie por el escándalo de Odebrecht, que manchó a 20 países de corrupción. Emilio Lozoya, un hombre cercano al Presidente, no ha sido detenido y los actores políticos de oposición dudan que se le arreste, a pesar de que fue señalado directamente por recibir millones de dólares de esa empresa brasileña para la campaña del PRI.

The New York Times dijo que “el arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior Gobernador del estado de Chihuahua. El Gobernador era un amigo cercano del Presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción”.

“Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times. Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los ex funcionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para Gobernador de 2016”.

BELTRONES EN LA INDAGATORIA

El mismo 21 de diciembre, Priscila Licón, agente del Ministerio Público, reveló durante la audiencia que se sigue en contra del coahuilense Gutiérrez Gutiérrez nuevos datos que imputaron a Beltrones en los desvíos de recursos públicos de Chihuahua en beneficio del tricolor.

Licón dio a conocer que el empresario utilizó su compañía Jet Combustibles para la triangulación de recursos y ese mismo día, el juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán estableció vincularlo a proceso.

Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con César Duarte Jáquez, ex Gobernador prófugo, para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Gutiérrez habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno de Duarte Jáquez.

La audiencia sacó más datos que vinculan a Beltrones, quien es considerado uno de los jerarcas del PRI.

La agente del Ministerio Público reveló que el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera hundió a todos el 25 de septiembre pasado. Involucró directamente, por su nombre, al ex Gobernador César Duarte; al ex Secretario de Hacienda Jaime Herrera; al ex Director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín; el ex Director de administración, Gerardo Villegas, así como el ex Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, entre otros funcionarios.

Dijo que lo presionaron para que disfrazara con documentos y facturas de servicios inexistentes los 246 millones que sacaron de las arcas de Chihuahua para la campaña del PRI.

Yáñez Herrera dijo más al MP ese 25 de septiembre. Reveló un supuesto mensaje que envío “MB” o Manlio Fabio Beltrones a Gutiérrez Gutiérrez en el que le decía que el dinero que presuntamente recibió el CEN del PRI, “ya no tendría retorno”.

De acuerdo con esta declaración, Gutiérrez Gutiérrez, detenido, le dijo a Yáñez y demás ex funcionarios estatales que el saqueo se llevaba a cabo al mismo tiempo en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa.

