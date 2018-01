Tocamos fondo pero el PRI va por el sendero del triunfo: Fernando Moreno Peña

Con un llamado a refrendar la unidad y redoblar el trabajo para recuperar la confianza de los chihuahuenses y así ganar las elecciones de julio próximo, se despidió de la militancia priista Fernando Moreno Peña, quien ya se incorporó al estado de Veracruz como delegado del CEN.

Moreno Peña dijo que el PRI tocó fondo pero ahora se encuentra en la senda del triunfo porque le “dio vuelta a la página”, se reestructuró y presentará al electorado a los mejores candidatos.

La dirigencia del PRI encabezada por Omar Bazán y Georgina Zapata, convocó a los sectores y organizaciones, alcaldes, diputados, ex dirigentes estatales y líderes de algunos comités municipales, a un convivio para despedir de la entidad a Fernando Moreno Peña.

Los Senadores Graciela Ortiz González y Patricio Martínez García reconocieron su desempeño y coincidieron en que ahora el PRI está más unido y comprometido para recuperar Chihuahua.

La Senadora pidió además un voto de confianza para la dirigencia estatal del PRI, ocupada ahora en la selección de candidatos a puestos de elección popular.

“No permitamos que nada ni nadie nos divida, somos un solo PRI, sentenció la legisladora.

Por su parte, el ex alcalde y ex gobernador Patricio Martínez García, recordó que los priistas en Chihuahua “hemos superado otras adversidades y este 2018 no será la excepción”.

Además de expresiones de reconocimiento al proceso de renovación que emprendió el PRI con la participación de Fernando Moreno Peña, los oradores en el evento manifestaron que en el Partido se vive un ambiente de entusiasmo y confiaron que con la designación de candidatos en los próximos días, el Partido se mantendrá unido y dispuesto al triunfo.

Hicieron uso de la palabra la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Isela Torres; el dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata; el ex dirigente estatal del PRI, Jorge Esteban Sandoval; la presidente del PRI en la capital, Teokali Hidalgo; los alcaldes de Rosales y Jiménez así como la líder de la CROC en el estado, Gloria Porras.

Al término del evento protocolario se partió la tradicional Rosca de Reyes.

