Pacto de civilidad no es obligatorio, pero quedará constancia: Mancera

La participación de los partidos políticos en el pacto de civilidad convocado por el Gobierno de la Ciudad de México no es obligatoria.

Así lo afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien indicó que su administración no puede obligar a los partidos políticos a acudir a su convocatoria.

Sin embargo, quedará constancia de quienes no quieren participar, agregó.

“La convocatoria es abierta, obviamente no podemos obligarlos a que vengan, pero con los partidos que estén aquí estoy seguro que se tendrá un avance sustancial, que se podrá tener una línea de acción importante, quien quiera tomar su propia decisión pues está muy bien, así quedará la constancia de quienes no quieren participar con las razones que cada quien esgrima para el efecto, la convocatoria ahí está y estará presente el instituto”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, Mancera celebró que algunos partidos en la capital, como el PRD, ya se hayan pronunciado por participar en el pacto.

Y afirmó que su administración no se puede quedar inmóvil ante los hechos violentos que se han suscitado en las precampañas.

“El Gobierno no puede quedarse pasivo, el Gobierno tiene que estar haciendo propuesta y las otras áreas son de investigación, las otras áreas son de reacción ante esos hechos y eso la va a haber, no tengan ninguna duda”, expresó.

Dijo que su Gobierno evitará que se caiga en la ilegalidad, pero garantizará no interferir en la libertad electoral.

“Sea quien sea, se trate de quien se trate, pues va a haber reacciones, caminamos en una línea delgada en donde no vamos a ir más allá para no interferir en la libertad electoral, no queremos una presencia de policía que sea el motivo después de queja de que se está coartando la libertad electoral, pero sí vamos a actuar con contundencia, por eso queremos la reunión de los partidos, de los representantes, que se tomen en cuenta las propuestas, los lineamientos y que lleguemos a consensos”, señaló.

