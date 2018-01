Kushner planeó incluir el muro en acuerdo con Peña, según polémico libro sobre Trump

Según el texto ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, de Michael Wolff, el yerno del presidente de EU deseaba negociar la construcción de la valla fronteriza durante la visita de Enrique Peña Nieto a Washington en enero del año pasado, misma que se canceló.

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sugirió al mandatario de Estados Unidos que incluyera la construcción del muro con México en un acuerdo bilateral sobre migración, según menciona el libro de Michael Wolff, ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, el cual salió a la venta este viernes.

“Si Bannon persiguió la primera orden ejecutiva en la Casa Blanca sobre la prohibición de viaje, Kushner perseguiría su primera reunión de líderes con un encuentro con el presidente de México, a quien su suegro insultó durante toda la campaña”, explica en el texto.

La reunión para discutir la política migratoria con el presidente Enrique Peña Nieto se realizaría el 31 de enero de 2017 en Washington.

“La negociación para traer al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca se realizó durante el periodo de transición. Kushner vio la oportunidad de convertir la cuestión del muro dentro de un acuerdo bilateral sobre migración, una demostración de fuerza de las políticas ‘trumpianas’”, menciona.

En el texto también detalla que estas negociaciones tuvieron mayor apogeo la semana siguiente a la toma de protesta de Trump, en enero del año pasado. Sin embargo, el 26 de enero, el mandatario estadounidense tuiteó que no habría reunión con Peña Nieto si México no aceptaba pagar el muro.

“Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) fue un acuerdo unilateral donde se perdieron un gran número de empresas y puestos de trabajo. Si México no está dispuesto a pagar por el muro necesario, será mejor cancelar la próxima reunión”.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

6:51 – 26 ene. 2017

12.653 12.653 respuestas 25.444 25.444 Retweets 104.565 104.565 me gusta



Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

6:55 – 26 ene. 2017

39.307 39.307 respuestas 27.646 27.646 Retweets 113.142 113.142 me gusta



Tras esa serie de tuits, el presidente de México canceló la reunión. Este acontecimiento provocó, a decir de Wolff, que “la negociación y el arte político de Kushner quedaran como basura en el suelo”.

El libro, que salió a la venta este viernes, generó polémica desde que agencias como Reuters dieron a conocer fragmentos del texto de Wolff, en el que el exasesor de Trump, Steve Bannon, aseguraba la reunión que sostuvieron el hijo del ahora mandatario estadounidense, Donald Trump Jr.,Jared Kushner y Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente estadounidense, con funcionarios rusos, fue “antipatriótica” y “traicionera”.

“Los tres tipos importantes de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un Gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en el salón de conferencias del piso 25, sin abogados. No tenían abogados”, dijo Bannon en el texto.

“Aunque pensaras que no era algo traicionero, antipatriótico o una mierda, y yo pienso que es todo eso, hubo que haber llamado de manera inmediata al FBI”, agregó.

Posteriormente, Trump alegó que Bannon había “perdido la cabeza” después de que fue despedido de la Casa Blanca.

