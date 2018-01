Actriz, ganadora de American Idol recibe 40 puntos de sutura en el rostro

El rostro de la ganadora de American Idol podría no ser el mismo luego de un accidente que sufrió en su casa hace unas semanas

En noviembre pasado, Carrie Underwood sufrió una fuerte caída en su casa de Nashville.

El incidente le dejó una fractura de muñeca y Tras casi dos meses, la ganadora de la 4ta temporada de American Idol le escribió una carta a su club de fans para revelar más detalles:una seria lesión en el rostro por la que la cantante recibió al menos 40 puntos de sutura.

“Hay una parte de la historia sobre la cual no he estado lista para hablar ya que he seguido viviendo con ello y ha habido mucha incertidumbre sobre cómo terminarán las cosas. Es loco cómo un accidente raro y fortuito puede cambiar tu vida”, agregó.

“Además de romperme la muñeca, de algún modo me lastimé también el rostro. Les ahorraré los crudos detalles, pero cuando salí de cirugía en la noche de mi caída, el doctor le dijo a Mike que había realizado unos 40 o 50 puntos de sutura”, dijo Carrie refiriéndose a lo que le contó su esposo, el jugador de hockey Mike Fisher.

“Aquí estamos 7 semanas después, y aunque he tenido a las mejores personas cuidándome, todavía estoy sanando y no luzco igual”.

El accidente de Carrie ocurrió un día después de que se llevaran a cabo los CMA Awards, y desde entonces la cantante no ha compartido fotos de su rostro en Instagram.

Hasta el 27 de diciembre pasado, cuando publicó una imagen en la que usa pasamontañas para protegerse del frío y lo único que se logra ver son sus ojos.

