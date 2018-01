OV7 incursionará en el género urbano

El nuevo disco de la banda será un “híbrido” con temas pop, urbano y trap.

El grupo de pop OV7 se prepara para grabar un disco inédito en el que experimentarán con el género urbano.

“Hay ciertas cosas de la rítmica del urbano que nos encanta”, declaró Oscar Schwebel, uno de sus integrantes.

“Entonces pues como que nos estamos juntando con productores y autores, como para hacer un híbrido entre pop y urbano, como para decir: Ok de lo urbano me gusta esto, del trap me gusta esto, del pop me gusta esto, y a ver que nos sale”.

