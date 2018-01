Lourdes León ha dejado claro que no afeitarse las axilas es una reivindicación femenina.

Lourdes León, la hija mayor de Madonna con el preparador físico cubano Carlos León, lució más madura en la víspera de Año Nuevo cuando posó con una camiseta de tirantes mostrando sus axilas excesivamente velludas.

Madge publicó la foto junto a Lola, 21 años, y escribió “¡We are ready for you, 2018! (¡Estamos listas para tí, 2018!)”, acompañando sus palabras con el hashtag #love.

La Botana

Comentarios

comentarios