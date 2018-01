AMLO promete detener la guerra contra el narco en 3 años y pacificar el país

Andrés Manuel López Obrador aseguró que si gana la presidencia de la república en 2018 detendrá la guerra contra el narcotráfico en tres años y pacificará el país.

El precandidato del Movimiento Regeneración Nacional presentará el jueves su estrategia de seguridad 2018-2024.

De visita en el municipio de Izamal, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador afirmó que con su estrategia en muy poco tiempo se reducirán los niveles de violencia y los índices criminales.

“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no hay guerra, y vamos ya a tener una situación totalmente distinta”.

“En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, en la medida que va a haber crecimiento económico, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo, y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, van a ir bajando la delincuencia en el país”.

Aseguró que no teme por su vida y que no viaja en vehículos blindados ni tiene guardaespaldas.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo no le hago mal a nadie, por eso yo no traigo guardaespaldas, carros blindados, ando solo”.

