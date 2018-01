Así quedaron definidos los playoffs de la NFL tras el cierre de campaña

Como obsequio de despedida, el 2017 nos regaló en su último día unas llaves de playoffs bastante interesantes para ambas conferencias. Aunque la mayoría de boletos para postemporada estaban repartidos, salvo uno de la Nacional y dos de la Americana de un total de 12, quedaba por fijar los partícipes de cada encuentro.

Al término de la decimoséptima y última jornada de la campaña regular, ya sabemos cómo se van a disputar los juegos de la Ronda de Comodín el próximo fin de semana, y quiénes aguardarán en casa para conocer a sus rivales de la Ronda Divisional.

CONFERENCIA AMERICANA

(6) Buffalo Bills vs. (3) Jacksonville Jaguars

Domingo, 7 de enero, 1:05 PM (ET)

Los Bills necesitaban un milagro para meterse a la postemporada, y lo consiguieron. Los Cincinnati Bengals derrotaron de último momento a sus rivales divisionales Baltimore Ravens, abriendo el camino para que Buffalo cortara la racha más larga en activo en la NFL sin apariciones de playoffs en 18 años. Ahora queda ver cuál es el status de LeSean McCoy, su mejor arma ofensiva, para la Ronda de Comodines, luego de salir lastimado en el tercer periodo de la victoria frente a los Miami Dolphins. Por su parte, Jacksonville perdió ante un rival divisional propio, Tennessee, pero al menos su defensiva dominante tuvo un buen juego. La sensación del año en la Conferencia Americana, la unidad defensiva de los Jaguars necesitará mejor ayuda de su contraparte ofensiva si es que ha de evitar quedarse en la primera ronda de los playoffs. Por segunda semana consecutiva, Blake Bortles hizo muy poco para ayudar a su equipo y todas las miradas estarán sobre el mariscal de campo cuando enfrente el mayor reto en su joven carrera.

(5) Tennessee Titans vs. (4) Kansas City Chiefs

Sábado, 6 de enero, 4:35 PM (ET)

Tennessee cumplió su parte y superó a los Jags para meterse a la fiesta de postemporada. Aunque el triunfo no fue de lo más brillante, valió igual. Ahora, los Titans visitarán una de las aduanas más ruidosas de la NFL contra el equipo que arrancó al rojo vivo, antes de enfriarse al punto de media temporada. Los Chiefs descansaron a buena parte de su equipo en un partido inconsecuente frente a los Denver Broncos, ya sin nada por jugar, y aprovecharon para debutar al novato Patrick Mahomes.

BYE

Ya sabíamos que los (1) New England Patriots y (2) Pittsburgh Steelers descansarían la Ronda de Comodines, pero faltaba por confirmar cuál de los dos equipos podría asegurar la ventaja de la localía. Los Patriots le pusieron candado al primer sitio en la siembra de la conferencia con un triunfo sobre los New York Jets, dejando sin opciones a los Steelers, quienes despacharon con su cuadro de suplentes a los Cleveland Browns.

CONFERENCIA NACIONAL

(6) Atlanta Falcons vs. (3) Los Angeles Rams

Sábado, 6 de enero, 8:15 PM (ET)

Atlanta tenía el destino de playoffs en sus manos y no falló. Aunque los Falcons no tuvieron mucho éxito corriendo el ovoide contra los Panthers, lo conseguido por Devonta Freeman en el juego aéreo fue suficiente para catapultar a Atlanta a la postemporada con un vistoso triunfo sobre unos erráticos Panthers. Al final, la victoria no fue necesaria, dado que los Seattle Seahawks cayeron en su partido frente a los Arizona Cardinals, pero siempre será positivo entrar a la postemporada ganando. Los Rams, en cambio, cayeron en su cierre de temporada regular frente a los San Francisco 49ers en un duelo en el que ya no se jugaban nada y descansaron a sus estelares. Los campeones reinantes de la NFC no perdieron las esperanzas hasta el último instante, y están en condiciones de defender su título de conferencia ante el equipo revelación no sólo de la Conferencia Nacional, sino de toda la liga.

(5) Carolina Panthers vs. (4) New Orleans Saints

Domingo, 7 de enero, 4:40 PM (ET)

Cam Newton no tuvo su mejor partido lanzando el ovoide y el ala cerrada Greg Olsen pasó muchas dificultades en el encuentro, sobre todo en el tema arbitral. Los Saints, por su lado, se vieron sorprendidos en el último instante por unos Tampa Bay Buccaneers que sólo jugaban por el honor. Al final, New Orleans tendrá la facilidad de regresar a la comodidad de su Superdome sólo gracias a que Carolina perdió, y eso debe ser una ventaja para el equipo local, a diferencia de haber tenido que salir a jugar al Bank of America Stadium de Charlotte. Los Saints barrieron a Carolina en la serie de temporada regular, pero derrotar tres veces en fila al mismo equipo nunca es propuesta fácil. Se trata del único duelo de Ronda de Comodines con antecedentes de temporada regular. Además, es el choque entre los últimos dos representantes de la NFC en el Super Bowl, ambos derrotados a manos de la AFC.

BYE

Los (1) Philadelphia Eagles habían asegurado el primer sitio en la siembra de la conferencia, pero no sabíamos quiénes los acompañarían en el sofá observando la Ronda de Comodines esperando por conocer rivales. Los (2) Minnesota Vikings superaron sin mayores contratiempos a los Chicago Bears para ganarse la jornada libre, enviando a los Rams, quienes de paso perdieron, a recibir a Falcons.

ESPN

