Willy Ochoa defiende al ‘cártel de los llorones’: Maclovio Murillo

Las declaraciones del consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Maclovio Murillo Chávez, realizadas en Chihuahua tuvieron eco hasta Chiapas.

Murillo Chávez hizo referencia a la detención del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y los señalamientos que hizo Manlio Fabio Beltrones para tratar de desacreditar las investigaciones que se realizan en Chihuahua, argumentando que carecen de validez jurídica.

En respuesta, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, estimó que se está politizando la detención del exsecretario general adjunto del CEN del PRI.

El ‘Willy’ diputado, al declarar en el diario la Jornada, se está erigiendo como gestor oficioso ‘del cartel de los llorones’, que a falta de argumentos para articular una defensa más o menos digna, acuden al desprestigio y la calumnia para descalificar y ahora suplicar la inaplicación de leyes que ellos mismos crearon”, señaló.

Murillo Chávez estimó que hay “pavor comerse una de las (leyes) que guisaron cuando por su exacerbada soberbia, se creían intocables”.

Calificó de “vergüenza que pidan todo el peso de la ley para los vulgares rateros, pero a la vez, pidan trato de privilegio para los mañosos de cuello blanco”.

Advirtió: “Yo no soy papel de baño, para que el Willy me quiera utilizar para limpiarles la cola a quienes no sólo la tienen larga, sino además la traen muy sucia y putrefacta”.

