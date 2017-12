La gota que derramo el vaso. PRI Gate.

Por: Juan Blanco

Como siempre en estos casos, las investigaciones terminan mucho después de los eventos en cuestión, muy tarde ya para afectar los resultados de las elecciones ya solventadas y validadas.

En esta ocasión, ya que el atraco fue entre el 2015 y 2016, salió a la luz dos años después, el caso fue que ahora y con todo eso, Manlio Fabio Beltrones perdió 7 de los 12 estados en competencia en 2016, y la bomba revienta un año antes de las elecciones presidenciales del 2018.

Los invito a navegar por todo el proceso, quisiera pensar, como fue el escenario que propicio semejante ocurrencia.

Con el control total en los Estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, entre otros, bajo el PRI-Gobierno, los gobernadores Cesar Duarte, Javier Duarte y Egidio Torre respectivamente, aceptaron la propuesta del CEN del PRI, para patrocinar parte de las campañas electorales del 2016, con fondos públicos de donde fuera, para dirigirlos a las campañas a realizarse en unos meses, el reto era muy complicado, pero la recompensa sería mucho mayor.

Todas las Secretarias de Estado, la Auditoria Superior de los Estados así como las Cuentas Publicas de los Congresos y un largo etcétera, al unísono, ajustaban sus sintonías, para encubrir estos burdos actos delictivos de los mas cruel y desalmado, ya que cuando no era en educación, lo hacían en las secretarias mas vulnerables como la de salud o la de obras publicas, dejando a los ciudadanos sin su respectiva protección y apoyo, simulado todo un entramado de procedimientos burocráticos, que si lo son, para lograr financiar cualquier “proyecto institucional” en alguna de las secretarias en cuestión, como lanzar la convocatoria, recibir las propuestas, hacer la junta de aclaración con los participantes, dar el fallo, firmar contratos, recibir las fianzas y entregar el cheque, si el caso amerita fianzas, recibir y validar el producto o servicio… claaaaro y por su puesto, que tiene que haber un grupo de gente involucrada y en contubernio al más alto nivel, para lograr tal efecto, no hay otra explicación, son tantos los escalones que hay que subir y tantos los ganchos que hay que esquivar, que no hay otra explicación.

¿Cual fue el problema? ¿Por qué se descompuso todo? Muy fácil, bueno, ahora en retrospectiva, por que el PRI perdió todo, en casi todos estos estados, perdió el Gobierno del Estado, perdió la mayoría en los congresos, perdió la fuerza para controlar las organismos descentralizados o independiente y a sus directores, casi todos han sido removidos o cambiados de puesto, algunos han sido detenidos y encarcelados, se acabaron las formas de control institucional que habían establecido y a la que se habían acostumbrado, para ocultar los delitos y la complicidad de los principales actores políticos del sexenio en cuestión, o sea, en español básico, nunca se imaginaron el escenario de perder todo, en el que ellos estaría contra la pared, siendo acusados, con todos los elementos en la mano, con los documentos que ellos mismos diseñaron para perpetuarse en el poder, en donde con la misma cobija se tapan todos, dejaron las huellas del crimen impresas, quedaron debidamente documentadas y signadas por ellos mismos, esas se convirtieron en los elementos y documentos probatorios para fundar y motivar los contratos “fake” y el oprobioso desfalco perpetuado.

La detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, hombre poderoso económicamente y con basto abolengo linaje Priista, nieto de revolucionario, además de ex diputado, ex senador y ex precandidato a gobernador por su natal Coahuila, ex secretario general del PRI y amigo y socio del Carlos Slim, tiene que ser investigado a fondo, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaño, recién nombrado titular de la Fiscalía Especializada en delitos Electorales, (Fepade) tiene que esclarecer a fondo este embrollo, delito de cuello blanco y delincuencia organizada, que lastima a todos los mexicanos y que involucra a varios lideres del partido en el poder, en ese entonces, es una burla que el Presidente Nacional del PRI, Enrique Ochoa, ahora, quiera hacer el pleito ratero, sin vergüenza, cuestionando quien filtro la información, lo que debería hacer, es ofrecer todo el apoyo para esclarecer este y todos los casos de corrupción mayor, que ya suman mas de una decena, si es que le interesa preservar una piscacha de su perdida honra como partido, dentro del terrible sexenio de negligente administración, que por fortuna, se extingue, hay mucho por esclarecer todavía. Tan solo es la punta del iceberg.

