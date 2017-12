El Liverpool ha pagado en fichajes al Southampton el 70% del valor del club en cuatro años

En Inglaterra ya se preguntan si no hubiera sido más rentable comprar todo el equipo, ya que han traído de allí a seis futbolistas por más de 200 millones.

El pasado mes de agosto, el empresario chino Gao Jisheng se adueñó del 80% de las acciones del Southampton por 210 millones de libras, es decir, 236,5 millones de euros). Ayer se hizo oficial el traspaso de Virgil van Dijk al Liverpool por 84,5 millones de euros.

El Liverpool es el segundo equipo que más futbolistas ha fichado procedentes de este club (6) solo por detrás del Bournemouth (7). Todas estas incorporaciones se han realizado a partir del verano de 2014.

Primero llegó el delantero Rickie Lambert por 5,5 millones de euros, el más barato. Un jugador que no tuvo peso en los reds y que ya está retirado. Vino junto con Adam Lallana, por el que pagaron 31 millones de euros. El mediocentro ofensivo es el jugador con más visión de juego del equipo, pero esta temporada no ha jugado prácticamente nada por culpa de una grave lesión. Dejan Lovren se marchó al Liverpool a cambio de 25,3 millones de euros. Fue el último fichaje entre estos dos equipos de 2014. El central croata ha sido titular en los últimos años de forma muy intermitente, aunque Klopp le está poniendo a menudo en el once inicial. Más tarde, ya en 2015, trajeron Nathaniel Clyne. El lateral derecho sí fue una buena adquisición, ya que costó 17,7 millones de euros y a día de hoy sigue siendo titular en el equipo. Finalmente, llegó el senegalés Sadio Mané para reforzar los extremos por 41,2 millones de euros en 2016, siendo el fichaje más caro entre ambos clubes hasta que se anunció a Van Dijk.

Sumando estos seis fichajes del Liverpool, se gastaron 205,2 millones de euros en total, una cifra que seguro hubiera sido más alta de haberse realizado todos los traspasos en 2017. Es por eso que en Inglaterra se preguntan si al Liverpool no le hubiera salido más rentable comprar el equipo entero, teniendo en cuenta lo que pagó Gao Jisheng por el 80% de las acciones, 236,5 millones de euros. Basándonos en la compra de esas acciones, se podría asumir que el club tendría un valor de mercado de unos 295,625 millones de euros, lo que supondrían 90,425 millones de euros más de lo que ha pagado el Liverpool al Southampton en los últimos años. Es decir, que en los últimos cuatro años y con la compra de solo seis jugadores, el Liverpool ha pagado el 69,41% de lo que costaría hacerse con el control de todas las acciones del Southampton.

As

