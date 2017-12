Panameña gana 30 mdd con boleto comprado por Internet

Aura Duarte* se despertó a las 3 de la mañana para revisar su correo y encontró un email de theLotter.com en el que se le informaba que había ganado el premio mayor de la lotería de La Florida en Estados Unidos por 30 millones de dólares.

Esto sonaría como una historia más de fraude por Internet, de no ser porque Aura, efectivamente había comprado un boleto usando el servicio de mensajería de éste popular sitio web.

Desde esa hora no pudo dormir más hasta que recibió la llamada de un representante oficial de theLotter.com, quien le confirmó la noticia.

“Estoy asustada”, fue lo primero que dijo Aura al recibir la llamada, “no sé por qué, pero siento mucho miedo”, agregó en un buen inglés con acento español, cuando el agente de theLotter le preguntó cómo se sentía.

Con 60 años y siendo jubilada, Aura aún seguía trabajando en un banco para sostener a sus dos hijos que todavía están estudiando, pues el dinero de su pensión no le alcanzaba.

“Realmente necesitaba el dinero, soy retirada pero ya deseaba dejar de trabajar, estoy laborando desde los 16 años y siento que ya quiero descansar”, dijo Aura en la conversación telefónica.

Cuando el agente de theLotter.com le preguntó cómo se había enterado de que era la ganadora, ella respondió: “Me llegó un email diciendo que había ganado, entonces me senté en la computadora a verificar si era cierto, y fue como una locura, estoy despierta desde las 3 de la mañana. En diciembre me iba a quedar sin trabajo y estaba pensando en qué iba a hacer, pero ahora ya puedo descansar, tengo 60 años y estoy agotada, esta noticia no me genera paz, pero si tranquilidad”.

La historia de Aura es particular, especialmente porque nunca ha pisado suelo norteamericano y comenzó a comprar sus boletos de lotería en theLotter.com debido a que los premios de lotería en Panamá no son muy altos y había escuchado rumores de fraude en la lotería local.

A la pregunta de cómo comenzó a jugar en theLotter, Aura respondió, “lo vi en Internet, hablé con alguien en el Chat quien me informó que el servicio es legal en Panamá y entonces comencé a usar el servicio”.

¿Y qué dicen los funcionarios de theLotter.com?

“Es importante que todos los usuarios de Internet tengan en cuenta que nadie se gana la lotería sin haber comprado un boleto. Hay cientos, sino miles de campañas fraudulentas en Internet en las que personas incautas reciben correos anunciándolos como ganadores de lotería, esto es imposible, si usted no ha comprado nunca un boleto”, informó Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano.

Guillén agregó: “El servicio de mensajería para compra de boletos en Internet de theLotter.com es único en el mundo y con esta ganadora, una vez más le confirmamos a nuestros usuarios que nuestro servicio de courier es 100% seguro, cuando hay un ganador corremos con todos los gastos para que la persona viaje a la ciudad del mundo donde el tiquete ha sido comprado y además le asignamos un abogado para que se sienta seguro a la hora de reclamar el premio”, concluyó.

theLotter.com es la única empresa en el mundo que compra los boletos oficiales de lotería a nombre de sus usuarios y es, sin duda, el sitio web responsable del premio más grande que alguien se haya ganado adquiriendo el boleto por Internet.

*El apellido de la ganadora ha sido cambiado para proteger su identidad.

El Universal

