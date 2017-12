LAS ANDANZAS DEL PES

En su peregrinaje electoral el Partido Encuentro Social (PES) apoyó en el 2006 al panista Felipe Calderón. Luego hizo alianza con el PRI y para el 2018 el partido evangélico estará con Andrés Manuel López Obrador a pesar de la evidente distancia ideológica que los separa del aspirante presidencial de Morena

Dic 19, 2017

La alianza del Partido Encuentro Social (PES) con Andrés Manuel López Obrador sacó chispas en varios sectores de Morena por los principios conservadores del partido de origen cristiano, pero su intención va más allá de la polémica.

No se trata de una alianza porque sí. Todo indicaría que es parte de una estrategia del movimiento evangélico en México para avanzar en la conquista de espacios de poder político.

Y aunque en su discursos el líder del PES apela constantemente a su condición cristiana y a sus principios, la propia comunidad evangélica en México desconoce su liderazgo; no se sienten representados por Encuentro Social.

Desde la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) se dice fuerte: el PES representa a una ínfima parte de los cristianos evangélicos del país.

El nuevo partido, que participará por primera vez en una elección presidencial, no es nuevo en el apoyo político a los candidatos a llegaron a Los Pinos.

En 2006, cuando su dirigente Hugo Eric Flores Cervantes pertenecía a la congregación La Casa sobre la Roca, apoyaron a Felipe Calderón.

En 2012, dice Flores, apoyaron a López Obrador; pero en los hechos, después de esa elección, fueron aliados del PRI.

Ahora, con la firma de la coalición Morena-PT-PES, la estructura del ya partido con registro, trabajará abiertamente para posicionar al tabasqueño.

El apoyo de los cristianos evangélicos, dice Flores, será mayor del que consiguió llevar al PAN a Los Pinos, en 2006.

ALIANZAS CAMBIANTES

Desde antes de obtener su registro como partido político nacional, Encuentro Social ha operado cobijado de otros partidos más grandes para ganar más poder.

En 2005, este grupo político se constituyó como asociación política nacional y ya para el 2006 tenía registro como partido político local en Baja California.

Desde entonces y hasta 2014 sus esfuerzos se concentraron en obtener su registro como partido nacional.

El presidente de Confraternice lamentó que haya políticos del credo evangélico que cuando llegan a algún puesto de poder se dediquen sólo a cultivarlo y no beneficien a su comunidad

Sin embargo, eso no los frenó para hacer alianzas a nivel federal con los grupos de poder que buscaban llegar a Los Pinos.

Su actual presidente y fundador, Hugo Eric Flores Cervantes, pertenecía en el 2006 a la congregación La Casa sobre la Roca, dirigida por el matrimonio de Alejandro y Rosi Orozco, quienes han sido cuestionados por la manera de ejercer su activismo en contra de la trata de personas.

El grupo cristiano La Casa sobre la Roca dio su apoyo a la candidatura de Felipe Calderón en la elección del 2006; la congregación llegó a tener amplia influencia sobre el mandatario en algunos temas, como la seguridad.

Flores Cervantes asegura que su separación con ese grupo no fue un rompimiento, sino simplemente se alejaron.

“No hubo ningún rompimiento. Yo sigo teniendo una relación con Rosy y Alejandro Orozco, no nos congregamos en esa Iglesia, nosotros vamos a otra, pero no hubo ningún rompimiento”, comenta en entrevista.

Y asegura, además, que ahora está más fortalecido que en 2006 y podrá ofrecer más apoyo a López Obrador del que le dio a Calderón.

“Yo creo que más. Finalmente aquella era sólo una congregación, un grupo. Aquí hay mucho más, hay mayor fortaleza hoy día, así que seguramente será mucho más”, lanzó.

Flores Cervantes, de origen priista -llegó a ser subsecretario del CEN del PRI-, entró entonces en la administración del panista Felipe Calderón como oficial mayor de la Semarnat, de donde salió por conflictos con el secretario del ramo y con procedimientos que terminaron en la inhabilitación, que después combatió y ganó.

Una vez rota su alianza con el gobierno calderonista, Flores Cervantes entró a la administración del perredista Marcelo Ebrard como director general de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del DF.

Para la elección del 2012, Hugo Eric Flores Cervantes asegura que como organización política apoyó a Andrés Manuel López Obrador; aunque, en los hechos, fueron aliados legislativos del PRI.

En la Cámara de Diputados, el PES se unió al PRI, PVEM y Nueva Alianza en las votaciones más delicadas. Era identificado como uno de los aliados del tricolor.

Sin embargo, esta alianza se rompió cuando el tricolor dejó de cumplir algunos acuerdos a los que había llegado con Encuentro Social.

“(Ellos) fueron malos aliados porque no pasaron nuestra agenda legislativa (…) muchas cosas (no cumplió el PRI). Finalmente termina siendo muy complejo y hay muchas cosas que quedaron pendientes, como el fuero. Habíamos quedado que lo íbamos a desaparecer a nivel federal aquí en la constituyente la votamos, la iniciativa fue de nosotros, la quisimos pasar a nivel federal y no pasó”, relató Flores Cervantes.

El dirigente del PES niega que la alianza con Morena sea igual a la del agua y el aceite. Dice que los unen muchos principios comunes y respetarán los puntos de vista del otro.

“Los grupos que están en contra dicen que se trata de defender derechos”, se le cuestiona.

“Están en su derecho de decirlo. Si nosotros pensamos de manera distinta, no hay ningún problema, no le vemos ningún problema”, sentencia.

La semana pasada, en la firma del convenio de coalición entre Morena, el PT y el PES, un grupo de diversidad sexual protestó contra esa alianza. Entre ellas estaba también la escritora Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez, quien es abiertamente homosexual.

“Voy a buscar una reunión con Poniatowska y con Jesusa Rodríguez, ellas son dos instituciones, compartimos sus luchas, podemos compartir varias cosas, otras no, pero vamos a buscar una reunión personal; se van a llevar una grata sorpresa de la forma en que nosotros pensamos”, comentó Flores Cervantes.

¿Será?

¿AGUA Y ACEITE?

La alianza del PES con Morena y el PT ha levantado polvo por considerar que se trata de polos opuestos.

Y es que el PES no esconde abiertamente sus principios cristianos. Ayer, durante la presentación de Andrés Manuel López Obrador como su precandidato, Hugo Eric Flores dejó claro lo que desean para México.

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, sostiene que los valores de López Obrador son iguales a otros que promueve el PES: la ética, la moral y los principios están en su plataforma

“Eso es lo que queremos para esta Nación: que reconozcamos que hay un Dios y que tengamos libertad todos aquellos que así decidimos hacerlo públicamente (…).

“Es el Estado laico en el que nosotros creemos: el Estado que no tiene religión, que no promueve ninguna credo. Pero no queremos un Estado sin Dios, pues no creemos en un Estado ateo”

– Hugo Eric Flores Cervantes

Presidente y fundador del Partido Encuentro Social

López Obrador ha mantenido su pertenencia al credo cristiano evangélico como parte de su vida privada. Aunque sus discursos ahora están llenos de referencias bíblicas, ha mantenido la promoción de su religión en el ámbito personal.

Su cercanía con las iglesias cristianas no es del todo conocida. Quizá por eso a muchos de sus seguidores tomó por sorpresa esa alianza con el PES.

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, sostiene que los valores de López Obrador son iguales a otros que promueve el PES: la ética, la moral, los principios están en su plataforma.

A ello se suma la capacidad del tabasqueño para reunir a gente de todos los credos; Polevnsky señala que no sólo tiene éxito con la comunidad cristiana evangélica, por lo que no se trata de un conflicto de fe con algún otro credo.

“Andrés Manuel es alguien que puede unir a todas las maneras de pensar y está trabajando muy fuerte para lograr la unidad. Y esto es algo que cristianos, católicos, judíos, evangélicos, de todas las denominaciones se suman al movimiento. Y una muestra clara de esto es la alianza con el PES.

“Andrés Manuel tiene una espléndida relación con la Iglesia católica, una espléndida relación con la comunidad judía, con los evangélicos y eso aquí es muy claro con el tema del PES”, sostiene, reconociendo la calidad cristiana de Encuentro Social.

La presidenta nacional de Morena afirmó que Elena Poniatowska no sabía lo que estaba apoyando el día que levantó una pancarta contra la alianza del PES y Morena; ahora busca también un acercamiento con ella y con Jesusa Rodríguez.

“Lo que pasa es que Elenita, yo veía las fotos, y veo que alguien le acercó unos carteles y Elenita ni los había visto. Entonces vamos a hablar, Elenita es una persona muy convincente y pensante y además siempre ha sido aliada de Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que malinterpretaron las cosas.

“La inmensa mayoría de Morena está absolutamente a favor. Un pequeño grupo pensó que estaba a debate o en discusión sus temas, y no están (…) (La diversidad sexual) es un tema que ahorita no está en discusión, no está en la agenda, es un tema que está superado, ya se resolvió en la SCJN; ahorita no está en el Congreso ni en ningún otro lugar”, justificó Polevnsky.

La presidenta de Morena dijo desconocer que Encuentro Social los había apoyado en el 2012, aunque sí reconoció que vio muchas caras conocidas en el evento de ayer.

‘EL PES NO NOS REPRESENTA’

Aunque Hugo Eric Flores se empeña en hablar de su credo para identificar a Encuentro Social como abiertamente cristiano evangélico, la realidad es que el PES no es reconocido como el partido que represente a esa comunidad.

Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) que, asegura, agrupa a mas de 10 mil iglesias en todo el país, señaló que el PES tiene una mínima representatividad de la comunidad cristiana.

Para el presidente de Confraternice, uno de los principales motivos por el que los cristianos evangélicos no se ven representados por el PES es que dentro de sus filas se ubican personas con conductas cuestionables

“Es una fábula pensar que Encuentro Social, el PES, representa a la totalidad de los cristianos evangélicos, eso no es cierto. Yo estimo que cristianos evangélicos en el país habemos alrededor de 30 millones. En 20 años, si el espíritu santo así lo determina, podemos llegar al 50 por ciento.

“El PES no representa siquiera al 1 por ciento de los 30 millones de cristianos evangélicos (…) Ningún partido va a cooptar la totalidad de los votos de los cristianos evangélicos y mucho menos el PES. Hay más presencia de cristianos evangélicos en Morena, en el PAN, en el PRI, que en el PES”, criticó Farela.

Para Farela, uno de los principales motivos por el que los cristianos evangélicos, sean líderes o feligreses, no se ven representados por el PES es que dentro de sus filas se ubican personas con conductas cuestionables, por lo que prefieren no involucrarse con ese instituto político.

“Hay un principio en la biblia que dice ‘por sus frutos los conoceréis’. Entonces conocemos a algunos directivos del PES, sabemos cuáles son los frutos que tienen; eso puede ser su peor enemigo (del propio partido).

“Yo conozco gente honrada en PES, gente de una gran integridad en PES; pero también conozco gente corrupta en PES”, sentenció.

Farela comentó que Encuentro Social y Andrés Manuel López Obrador no se parecen, pues mientras en el primero hay también personas que se dicen cristianas y no lo son, el tabasqueño ha llevado, a sus ojos, una vida ejemplar.

“Andrés Manuel, y él sí me consta, es un cristiano espiritual bíblico. Desde mi punto de vista, su trayectoria ha sido congruente con sus principios cristianos (…) supera el principio de muchos pastores evangélicos; yo conozco a muchos pastores ladrones, con dos o tres matrimonios, que dejan a sus esposas (…) Y no es el caso del Partido Encuentro Social”, condenó.

La fuerza de Encuentro Social no está en la base de las iglesias evangélicas, dice Arturo Farela, sino en la gente que convencen de que son una opción política apegada al cristianismo

“El PES, más que aglutinar líderes evangélicos, ha logrado permear dentro de los laicos. Sí hay algunos pastores o líderes denominacionales que sí están apoyando al PES, pero el fuerte del PES es la sociedad.

“Ellos acostumbran ir a las iglesias, a invitar a que la gente se afilie, y les dicen qué es PES, sus principios, sus valores, y la gente cree. Mucha gente cree que el PES es un partido cristiano evangélico y eso es un engaño, eso no es cierto”, apunta Farela.

El líder religioso comentó que, independientemente de su credo, los cristianos evangélicos votan de forma diversa y apoyan a diferentes candidatos y partidos; sin embargo, reconoce que si unieran sus fuerzas, podrían inclinar a uno u otro lado la balanza.

“Tenemos la fuerza los cristianos evangélicos para sólo nosotros llevar al próximo presidente de la República a Los Pinos. Lo que sucede es que no estamos unidos para votar de manera corporativa, como los sindicatos”, dijo.

El presidente de Confraternice lamentó que haya políticos del credo evangélico que cuando llegan a algún puesto de poder se dediquen sólo a cultivarlo y no beneficien a su comunidad

La situación, confió, cambiará a partir de la siguiente elección, pues cada vez son más los cristianos evangélicos que buscan un cargo de elección popular.

