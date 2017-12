“Herrera cobró 5 o 10 millones de pesos por tuitear a favor del Verde”

CASO PARTIDO VERDE

En una conferencia en la Universidad Iberoamericana, el conductor y locutor Facundo reveló que el Partido Verde le quiso pagar dos millones de pesos en 2015 y recordó el caso de Miguel Herrera.

El 7 de junio de 2015, las elecciones federales, en las que se definirían la conformación de un nuevo congreso federal y se renovarían cargos gubernamentales locales en 17 entidades del país, tuvo un inesperado protagonista: el entonces técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera. ‘El Piojo’ tuiteó en plena jornada de votaciones, lo que era una flagrante violación a las leyes electorales, dos mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México: “Apoyemos a la selección, no dejen de votar, vamos con los verdes” y “Los verdes sí cumplen”, fueron los tuits que Herrera difundió a través de su cuenta oficial previo al partido de la Selección contra Brasil, preparatorio para la Copa América de Chile.

Las reacciones de repudio y descontento con Herrera no se hicieron esperar. ¿El técnico de la Selección Mexicana haciendo proselitismo político utilizando al mismo equipo nacional para ello? El estupor acrecentó cuando entraron en el debate las leyes electorales, que prohíben todo tipo de propaganda a favor de cualquier partido y/o candidato durante la jornada. Junto a Herrera, otras figuras del deporte y la farándula también apoyaron la estrategia del Partido: Oribe Peralta, Julio César Chávez, Andrea Legarreta… Además, Herrera también habría violado el código de ética de la Federación Mexicana, que consagra la neutralidad política de sus afiliados.

‘El Piojo’ se defendió de las acusaciones: “Ésta es mi decisión personal, ustedes voten por quienes quieran”, aseguró tras los mensajes. El 7 de julio, fue citado ante la PGR en calidad de testigo por violar las leyes electorales. Sin embargo, finalmente no fue acreedor a ninguna multa y fue exonerado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en febrero de 2016. Dos más tarde, el TEPJF confirmó que el Partido Verde sí vulneró la veda electoral y le impuso una multa de siete millones de pesos.

Herrera negó en todo momento haber recibido dinero a cambio de los tuits: “Sinceramente fue una tontería mía (…) me pidieron el favor, pero no recibí un peso, la gente sigue diciendo que yo cobré, que busquen dónde hay un recibo, no recibí ni un quinto, fue por convicción propia”, aseguró a Fox Sports el 11 de junio de 2015. Sin embargo, la versión difundida por el conductor y locutor Facundo en una conferencia el pasado noviembre en la Universidad Iberoamericana abona al debate. En la plática, Facundo aseguró que el PVEM le ofreció dos millones de pesos a cambio de dos tuits. Él se negó. “Luego me hablaban otros güeyes y me decían, ‘oye va una camioneta para tu casa con dos millones de pesos, vas a retuitear uno y tuitear otro’, el día de las elecciones”, explicó. “Ese día, seguro que se movieron más de 300 millones de pesos en efectivo. Y Miguel Herrera recibió 5 o 10 millones”, desarrolló Facundo, asombrado ante la cantidad de recursos que estaba dispuesto a entregar la institución.

El caso ya fue expedientado, pero la duda sigue. ¿Cometió un delito electoral Miguel Herrera? ¿Recibió dinero del Partido Verde con fines políticos?

