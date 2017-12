El que Jaime Herrera hable no lo exime de culpas: La Torre

Luego de que Jaime Herrera, quien fue secretario de Hacienda durante la Administración de César Duarte, dio a conocer que la dependencia que estaba a su cargo respaldó el desvío de recursos que realizó el ex mandatario para campañas de PRI, el diputado Miguel Latorre, indicó que el ex funcionario no puede venir a lavarse las manos, y agregó que no se exime de responsabilidades.

Señaló que su declaración es un reconocimiento expreso de una serie de ilícitos que se realizaron, los cuales tiene que pagar, pues fueron 250 millones de pesos extraídos del erario, y fueron utilizados para beneficio de los mismos priistas en apoyos a candidatos.

“Yo creo que esto da pie no únicamente para sanciones de actores políticos, y que muchos de ellos están siendo procesados, y también da pie a que figuras en el ámbito nacional pudieran ser llamados a cuentas, se involucra Manlio Fabio Beltrones y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, pieza clave en la campaña de José Antonio Meade”, dijo.

Indicó que este es un tema eminentemente jurídico, y se espera que las autoridades competentes hagan justicia para los chihuahuenses, para que puedan ser restituidos estos 250 millones que fueron aprovechados por un partido político, lo cual constituye un delito grave.

Al cuestionarle si Jaime Herrera es testigo protegido, el legislador indicó que a él no le consta, pero dejó claro si fuera así lo no exime de ninguna culpa, pues él era el titular de Hacienda en el estado.

