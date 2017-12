El PAN perdió la fuerza ciudadana y democrática, acusa Margarita

La aspirante independiente asegura que fue acertado renunciar a ese partido; cuestiona método de selección de candidato.

La precandidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, quien hasta el momento ha recabado poco menos de la mitad de las 866 mil 593 firmas para registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusó al exlíder nacional del PAN, Ricardo Anaya, de convertir al albiazul “en una copia barata del PRI” para imponerse como candidato a Los Pinos.

En entrevista con La Razón, Zavala señaló que su renuncia al partido en el que militó por más de 33 años fue una decisión acertada: “Porque no hubiera estado dispuesta a legitimar cosas que son contrarias a lo que pienso”.

“El tiempo me confirmó que había que salirse a tiempo. Esto que vimos el fin de semana pasado con Anaya evidenció que perdió el piso.

“No sólo le quitó al PAN fuerza ciudadana, fuerza democrática, sino que ahora se comporta como candidato de otro partido en medio de una enorme indefinición: habla mal del PAN, habla mal de sus gobiernos y habla mal de sus militantes”, agregó la exprimera dama.

¿Su esposo le ha comentado algo sobre dejar también el partido? Lo que he dicho es que la única obligada a renunciar al partido era yo. Sólo sé que los que siguen ahí tienen problemas con la dirigencia del PAN. Cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones cuando sea el momento, como lo hice yo.

¿En algún momento estaría dispuesta a apoyar a otro candidato, a José Antonio Meade, por ejemplo? No, no creo que haya un candidato que piense en eso. A mí me ha quedado muy claro que yo siempre he luchado contra la corrupción, contra las prácticas antidemocráticas, las que hace el PRI constantemente y en las que desgraciadamente cayó el PAN.

Así que, si algo tengo claro es precisamente mi lucha por la democracia y por una manera distinta de hacer política.

Desde luego que una vez que consiga el millón de firmas, esa fuerza ciudadana me llevará no sólo a la boleta, sino también a la Presidencia de la República.

¿Qué se jugarán los mexicanos en las elecciones de 2018? México está en una encrucijada entre el pasado y el futuro. El pasado que tenemos que dejar atrás, que es el de la corrupción del PRI, el de la impunidad del PRI; es todo lo que representa el PRI, que tanto nos ha dañado y que ha generado o formado personas como Andrés Manuel (López Obrador), quien también representa al PRI, sólo que al de los años 60.

Ese es el pasado que tenemos que dejar atrás. Y tenemos que mirar hacia el futuro; pero para dar ese paso requerimos que sean los ciudadanos los que nos den la fuerza.

¿Qué tipo de apoyo le han brindado sus excompañeros de partido; la han respaldado con recursos? Afortunadamente son muchos los compañeros míos que en la vida política me he encontrado y que congenian con mis ideas, con mi manera de hacer política, y en ese sentido he recibido la firma de mis propios excompañeros de partido. Incluso, muchos de ellos me están ayudando a recaudar firmas.

A casi dos meses arrancar la recolección de firmas que le permitirán registrarse ante el INE y aparecer en las boletas electorales el próximo año, Zavala dice estar lista para debatir con los que dice serán sus principales contrincantes: José Antonio Meade, del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

“No soy una improvisada. Tengo carrera política y mis propuestas y mi trayectoria hablarán por sí solas. Yo no le entraré a las descalificaciones, jugaré limpio, pero tampoco tendré miedo a responder a las descalificaciones”.

¿Qué perfil deberá tener el próximo Presidente? Nuestro país lo que necesita es una Presidenta de la República que guíe y no a alguien que haya demostrado el abuso, la traición, el agandalle como parte de su vida. Si de algo estamos hartos en este país, es precisamente del abuso.

