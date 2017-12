Contesta Nadia Siqueiros a Lucha Castro por mensaje que recibió

Luego del WhatsApp que recibió la diputada Nadia Siqueiros por parte de la consejera de la Judicatura Luz Elena Castro, la legisladora indicó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes a su celular, lo que calificó como un acoso político contra la mujer.

Ante dicha situación, pidió respeto hacia su persona, pero además que Lucha Castro se enfoque en trabajar en lo que le corresponde, y dejarla a ella realizar sus labores dentro del Congreso del Estado.

“No tiene ni porque estarse metiendo en lo que yo haga, yo creo que tiene ella ya que dirigirse a hacer su trabajo lo mejor que pueda y me deje a mi hacer lo mío”, así lo dijo la diputada durante una entrevista para este medio de comunicación.

La legisladora indicó que el tema d su reelección es competencia únicamente de su partido, el cual la ha dejado trabajar libremente sin llamarle la atención en ningún aspecto.

“Yo no veo que caso en que la señora Castro venga y me diga que tengo que hacer y que no tengo que hacer en tribuna”, expresó.

Cabe señalar que Lucha Castro le mandó un mensaje vía whasApp a la diputada en donde textualmente lo pone lo siguiente:

“Que difícil es apoyarte para la reelección después del ataque a Víctor Quintana, la soberbia no es buena consejera. Suerte”

A lo que la diputada le contestó con un signo de interrogación, y la consejera de la Judicatura le contestó lo siguiente:

“Eso Nadia q estamos para apoyar los esfuerzos del Ejecutivo y sus colaboradores y no para denostar su trabajo. Eso se lo dejamos a los priistas no?.

