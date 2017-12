Editorial del USA Today dice que Trump ‘no es apto para limpiar los baños’

El diario USA Today no es particularmente conocido por sus fuertes piezas de opinión. Lo que hace que la que acaba de publicar el comité editorial del periódico sobre el presidente Donald Trump sea aún más contundente.

“Con su último tuit, que claramente implica que un senador de los Estados Unidos intercambiaría favores sexuales por dinero en efectivo para la campaña, el presidente Trump ha demostrado que no es apto para el cargo”, dice el editorial. “El fondo no es impedimento para un presidente que siempre puede encontrar espacio para caer más bajo”.

La referencia aquí es el tuit de Trump este martes por la mañana, en el cual dijo que la senadora demócrata Kirsten Gillibrand de Nueva York le “rogaba” contribuciones de campaña no hace mucho “y que haría cualquier cosa por ellos”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, insistió este martes que solo las personas con mentes “vulgares” podrían llegar a la conclusión de que hubo una insinuación sexual en ese tuit.

Al editorial de USA Today no le convenció esa explicación.

“Un presidente al que solo le faltó llamar prostituta a la senadora Kirsten Gillibrand no es apto para limpiar los baños de la Biblioteca Presidencial de Barack Obama ni para lustrar los zapatos de George W. Bush”, dice el artículo.

“No se trata de la diferencias de política que tenemos con todos los presidentes o nuestra decepción en algunas de sus decisiones. Obama y Bush fracasaron de muchas maneras. Rompieron promesas y dijeron falsedades, pero la decencia básica de cada hombre nunca estuvo en duda”, añade.

Esta no es la primera vez que el comité editorial de USA Today ha dado a conocer sus puntos de vista sobre la idoneidad de Trump para ser presidente.

En septiembre de 2016, el comité editorial rompió con su larga tradición de no respaldar a un candidato en las elecciones presidenciales al escribir un editorial titulado “Trump no es apto para la presidencia”. No fue tanto un respaldo de Hillary Clinton sino un antiendoso de Trump.

“Este año, la elección no es entre dos nominados al partido mayoritario que tengan importantes diferencias ideológicas”, dice la pieza. “Este año, uno de los candidatos, el nominado republicano Donald Trump, es, por consenso unánime del Consejo Editorial, no apto para la presidencia”.

Trump, y sus aliados, indudablemente citarán esa historia como una manera de agrupar al consejo editorial de USA Today con los medios informativos liberales tendenciosos que odian tanto al presidente que están ciegos a las realidades cotidianas del estadounidense promedio.

Y, para un sector de los republicanos leales a Trump, esa retórica funcionará. Pero USA Today está lejos de ser una operación de izquierda reaccionaria. Y el desdén que gotea de cada palabra de condena del presidente de la junta editorial es realmente abrasador.

Estas palabras, que son el final del editorial, son particularmente llamativas: “Un presidente que muestra tal falta de respeto por la verdad, por la ética, por los deberes básicos del trabajo y por la decencia hacia los demás fracasa en la esencia de lo que siempre ha hecho grande a Estados Unidos”.

