Tener un hermano mayor aumenta las probabilidades de que los hombres sean homosexuales

Si eres un chico con un hermano mayor, hay muchas probabilidades de que seas gay.

Los científicos han notado este patrón en investigaciones anteriores, pero ahora creen que tienen una explicación biológica de por qué, y comienza mucho antes del nacimiento.

Los resultados fueron publicados en la revista PNAS este lunes.

Los investigadores dicen que si sus hallazgos pueden ser replicados, podemos conocer al menos una de las razones biológicas por las que algunos hombres son homosexuales.

Muchos factores pueden determinar la orientación sexual de alguien, pero en este caso, los investigadores notaron un patrón que puede estar relacionado con algo que sucede en el útero. El fenómeno está relacionado con una proteína ligada al cromosoma Y (que las mujeres no tienen) que es importante para el desarrollo del cerebro masculino.

Los investigadores creen que es posible que cuando una mujer queda embarazada de su primer hijo, esta proteína ligada a Y ingrese a su torrente sanguíneo. El cuerpo de la madre reconoce la proteína como una sustancia extraña, y su sistema inmune responde, creando anticuerpos. Si se acumulan suficientes anticuerpos en el cuerpo de la mujer y queda embarazada con otro niño, pueden atravesar la barrera placentaria e ingresar al cerebro del segundo feto masculino.

“Eso puede alterar las funciones en el cerebro, cambiando la dirección de cómo el feto masculino puede desarrollar más tarde su sentido de atracción”, dijo el autor del estudio Anthony Bogaert, un psicólogo canadiense y profesor en los departamentos de psicología y ciencias de la salud de la comunidad en la Universidad Brock .

Investigaciones anteriores han demostrado que mientras más hermanos mayores tenga un niño, más posibilidades habrá de que el muchacho se sienta atraído por los hombres. Un estudio de 2006 mostró que con cada hermano, la posibilidad de que un hombre sea homosexual aumenta en un tercio, pero los investigadores no determinaron por qué.

Bogaert y sus coautores estudiaron un pequeño grupo de 142 mujeres y 12 hombres de 18 a 80 años y encontraron una mayor concentración de anticuerpos contra la proteína, conocida como NLGN4Y, en muestras de sangre de mujeres que de hombres. Encontraron la mayor concentración de anticuerpos contra la proteína en mujeres con hijos gays más jóvenes que tenían hermanos mayores, en comparación con mujeres que no tuvieron hijos o que solo dieron a luz a niños heterosexuales.

El estudio se basa en la investigación que Bogaert y sus coautores han estado explorando durante más de 20 años. Desde su investigación inicial que notó la tendencia, otras investigaciones, aunque no todos, han detectado el fenómeno, incluso en diferentes culturas. Uno descubrió que las posibilidades de un hombre de ser homosexual aumentaban incluso si era separado de su hermano mayor.

Los investigadores no vieron un patrón similar en las familias con hermanos adoptivos, por lo que los científicos comenzaron a pensar que debe haber una explicación de desarrollo materna. La investigación no proporciona una explicación biológica de por qué algunos hombres pueden ser bisexuales o que puedan no sentirse atraídos por nadie en absoluto, ni puede dar una explicación biológica para los niños gays que son hijos únicos, los varones gays mayores o las mujeres que se sienten atraídas por las mujeres.

J. Michael Bailey, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern, cree que las últimas investigaciones son importantes. “Es significativo, y creo deberían dar una alta prioridad a la investigación adicional para ver si esto es cierto”, dijo.

Bailey no participó en el nuevo estudio, pero ha trabajado en estudios que han encontrado factores genéticos que pueden explicar algunas diferencias en las orientaciones sexuales.

El último trabajo de Bailey, publicado este mes en la revista Nature Research, analizó los genomas de las personas y encontró varias regiones con cambios de ADN de una sola letra que eran más comunes entre hombres homosexuales que en hombres heterosexuales y pueden ser relevantes para el desarrollo de la orientación sexual. Bailey cree que este nuevo estudio puede ser aún más significativo que los hallazgos genéticos generales si los hallazgos pueden ser replicados.

LEE: No, el papa Francisco no felicitó a una pareja gay por el bautizo de sus hijos adoptivos

“Nuestros estudios solo muestran que puede haber genes que importan en la orientación sexual”, dijo. “No es como este estudio, que muestra que hay un mecanismo específico potencial por el cual la orientación sexual puede haber cambiado antes del nacimiento. Este es un trabajo importante y fascinante si resulta ser cierto”.

CNN

Comentarios

comentarios