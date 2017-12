LLEVA EL DIF ESTATAL POSADAS NAVIDEÑAS A SANTA EULALIA

– Su presidenta, Cinthia Chavira Gamboa, entregó regalos y alegría a mil niñas y niños

– En instalaciones de la Feria de Santa Rita compartió la comida y entregó juegos de mesa a 100 adultos mayores

La presidenta del DIF, Cinthia Chavira de Corral, encabezó las posadas para unos 100 adultos mayores en la capital del estado y con mil niños y niñas en el municipio de Aquiles Serdán en el Gimnasio Municipal.

En primer término, asistió a la posada que se organizó para cerca de un centenar de adultos mayores, en el recinto de la Feria de Santa Rita, donde ofreció una comida y entregó algunos regalos, como parte de los festejos que desarrolla el DIF Estatal en esta temporada decembrina.

Ahí, la presidenta del DIF les regaló bonetes, bufandas, mañanitas y cobijas, además de que los asistentes disfrutaron del show del cantante música norteña Carlos Mario, quien interpretó canciones tradicionales de música norteña.

Los adultos mayores jugaron lotería, bingo, cubilete, cartas, entre otras y en cuanto al menú, disfrutaron tamales, frijoles charros, buñuelos, champurrado y ponche.

Al dirigirse a la concurrencia, la presidenta del DIF expresó: “Los eventos de este día me llevan a una reflexión, los niños no son futuro y ustedes no son pasado; ambos: niños y adultos son presente vivo, pujante, actuante, basta una plática con ustedes para seguir aprendiendo de su experiencia, nobleza, energía, verlos bailar es una experiencia muy gratificante”.

La primera dama enfatizó que a través suyo, el gobernador Javier Corral les envió un abrazo y les reiteró el compromiso de continuar con el trabajo para que tengan plenitud en esta etapa de la vida, puesto que tienen mucho que aportarle a Chihuahua con su gran experiencia.

Finalmente, la presidenta les deseó salud y bienestar durante 2018 a los presentes y a todos sus seres queridos e hizo patente su deseo de continuar con el esfuerzo a favor de la niñez y de los adultos mayores de Chihuahua.

Posteriormente, en el gimnasio de Santa Eulalia, la presidenta del DIF dijo que tanto el gobernador como ella siempre están al pendiente de la niñez de este municipio y los exhortó a cuidar los 30 árboles que se plantaron antes de su llegada, puesto que crecerán grandes y fuertes, en base al cuidado que tengan.

Señaló que de igual manera, la niñez de esta municipalidad crecerá grande con el acceso a sus derechos como son la alimentación, la escuela y un ambiente para desarrollarse plenamente.

“Dejamos aquí testimonio de lo que juntos podemos hacer y el llamado para que aquí se una la comunidad para contribuir al gran Chihuahua que queremos, con transparencia y con el trabajo conjunto entre el Gobierno y la sociedad”, dijo la presidenta.

Para concluir, Cinthia Chavira deseó una muy feliz navidad a los presentes y sus familias y luego procedió a la rifa de 15 bicicletas, 15 patines del diablo, 15 tablets, 5 calentones, 3 televisiones y un horno de microondas.

Quienes no salieron premiados en las rifas, recibieron un obsequio por parte del DIF Estatal, a fin de que todos y cada uno de los presentes se fuera con un regalo.

A nombre de la niñez, Abril Rubio López e Iker Villasana Portillo, agradecieron las pláticas que recibieron con el tema “Conoce a tu enemigo”, y las actividades que tuvieron en un taller sobre el bullying.

La convivencia familiar ahí, se dio con las familias y con los amigos en entretenidos juegos tradicionales de México como la lotería y serpientes y escaleras.

El alcalde de Aquiles Serdán, Javier Fernández Martínez, agradeció el apoyo tanto de la presidenta del DIF Estatal como del gobernador del Estado.

