Nunca sentí tanto frío como ahora, y no porque

Mi cuerpo sea símil de tan bella estación.

Es que se descobijó mi alma porque el torrente sanguíneo se enfrío

Y los copos de nieve congelaron esa pasión que brotaba

De mi corazón como lava volcánica.

En la madurez del verano de mi vida desaparecieron

Los días de sol y las tardes de lluvia con su partida.

Ya no recuerdo esas noches con brisa que serenaban

mis latidos, ni los impulsos electrizantes corpóreos

que me provocaban esos besos encendidos.

Esas caricias de bálsamo celestial se esfumaron

Como la espuma de una ola desaparece al

Hundirse en la arena.

Sé que es invierno pero aún quiero abrazar el otoño;

Quiero sentir la metamorfosis de la hoja que madura

Hasta desprenderse del árbol y abonar al camino

de las noches brillantes de la luna romántica

Que prolonga las horas a los enamorados.

Sin prisa deseo transitar como las estaciones;

Sin cambios bruscos que debiliten mi sistema

Amoroso porque no quiero enfermar para morir,

Sino vivir pleno y plagado de emociones fuertes

Hasta el último aliento, pero feliz.

Que llegue la estación blanca y gélida

Con sus vientos bravos y días cortos,

No importa, si en las noches largas

el roce de nuestros cuerpos

Agitan los sentidos y derriten el manto blanco

Que cubre las superficies y el cenizo de nuestras experiencias.

Pero no así, no sin haber iniciado un otoño,

Porque mi mente tiene nuevas historias que vivir;

Mi corazón reclama muchas horas que sentir

Y mi alma muchos sueños que abrazar.

Ven, te espero cómplice y amante;

No te conozco aun, pero llega,

No importa de dónde vengas,

para regalarte la otra mitad de mi vida.

MN

Comentarios

comentarios