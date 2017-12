Meade y Anaya, pirrurris que piensan que sólo con los medios van a ganar: AMLO

-Asegura que a los de la mafia del poder ya no les funcionará su estrategia

-De llegar a la Presidencia de la República, sostiene, se va a garantizar la libertad de expresión

Aunque los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República por parte de la mafia del poder se unan entre abril y mayo para confrontar a Morena en las elecciones de 2018, ya no les funcionará la estrategia, aseguró ayer Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ni con la ayuda de los medios de comunicación, como ocurrió hace seis años con (Enrique) Peña Nieto, podrán impedir el triunfo de su proyecto.

En su segundo día de gira por el estado de México, el dirigente nacional de Morena aseguró que en caso de que gane la Presidencia habrá un respeto irrestricto a los medios de comunicación, no habrá censura y se garantizará la libertad de expresión.

López Obrador visitó los municipios de Villa Guerrero, Tenango y Almoloya de Juárez, acompañado de petistas y ex perredistas que se han sumado a su movimiento.

Ahí, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que el plan B que tiene la mafia del poder es que entre abril y mayo se convoque al resto de los candidatos a la Presidencia a unirse en su contra para impedir el triunfo de Morena.

Hace seis años la mafia del poder utilizó una estrategia para inflar a Peña Nieto a través de publicidad engañosa, pero ahora eso ya no les funcionará. La gente ya no les cree, recalcó durante la asamblea informativa.

El político tabasqueño destacó que el resto de los aspirantes no recorre los pueblos. Están blancos, no les da ni el sol. Se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México. Piensan que sólo con los medios van a ganar y no es así, porque ya la gente no les cree.

Mencionó que (José Antonio) Meade “lleva como 15 días de precandidato del PRI, y en lugar de levantar su candidatura va en picada, mientras (Ricardo) Anaya (del PAN) “es lo mismo, otro pirruris más”.

En entrevista, después de su asamblea informativa en Villa Guerrero, López Obrador aseguró que de ganar la Presidencia no habrá censura ni represión contra ningún medio de comunicación ni periodista; tampoco contra aquellos que todos los días le pegan y lo descalifican.

“Se va a garantizar la libertad de expresión, de manifestación. No se van a modificar las concesiones. Va a haber libertad de prensa. No se va a repetir lo que le hicieron a (los comunicadores) José Gutiérrez Vivó y a Carmen Aristegui.

Además, se va a proteger a periodistas, porque últimamente han asesinado a muchos. Habrá garantía total para que realicen su trabajo, aseguró el líder de Morena.

La Jornada

