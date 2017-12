Chaco ya tendría equipo para retirarse

Caixinha anunció que Chaco se va de Cruz Azul y que ya lo habló con él. “Corona es nuestro capitán y punto; ‘Chaco’ no va a continuar con nosotros, ya me comuniqué con él”, dijo.

Así… según TV Azteca, Pachuca estaría negociando su llegada. En Pachuca se había convertido en ídolo y previo a su llegada a Cruz Azul era uno de los referentes del equipo.

Hace unos días en entrevista para ESPN, Christian afirmó que no cerraba la puerta a un posible retiro con los Tuzos.“El próximo año cumplo 20 de carrera y cada etapa fue marcada por momentos inolvidables, y no quiero que sea la excepción, esos momentos fueron en Pachuca y Cruz Azul, son los dos equipos donde me gustaría retirarme”, declaró.

Giménez aseguró que le gustaría jugar seis meses o un año más para después colgar los botines, así que la posibilidad de que llegue a Pachuca sería grande.

