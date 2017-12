Primera versión de ‘Los últimos jedi’ duraba más de tres horas

Queda menos de una semana para que ‘Los últimos Jedi’ aterrice en los cines. El Episodio VIII de Star Wars, dirigido por Rian Johnson, será el más largo de la historia de la franquicia, con 151 minutos de duración. Sin embargo, tal como ha confirmado el director en una entrevista con Collider, el primer corte duró incluso más, superando las tres horas de metraje.

Tras compartir este detalle, Johnson se encargó de asegurar otras dos cosas. Por un lado, que la versión final, de dos horas y media de duración, es el mejor producto posible. Por el otro, que la ‘edición extendida’ que resultó del primer corte no saldrá a la luz, para desgracia seguramente de los fans de la saga.

“Tuvimos una película larga desde el principio. Superaba las tres horas el primer corte. Es mucho mejor el de las dos horas y media que el de tres, pero fue un corte que había armado, es donde empezamos. Y fueron más de tres horas”, confesó el cineasta en declaraciones al portal estadunidense.

En cuanto al corte extendido, Johnson explicó sus razones para no sacar a la venta una edición de estas características:

“Realmente no me gusta. Siento que el corte es lo que es porque siento que es la mejor versión de la película, por lo que el “corte del director” es la película que sale en los cines. Todas las escenas eliminadas, no importa cuánto las quiera, salieron por una razón y todo es por el bien de la película”.

Sin embargo, Johnson dejó un hueco a la esperanza para aquellos seguidores de la franquicia que quieran ver las escenas por su cuenta y por separado, nunca en el metraje de una edición especial.

“Puedes ver las escenas eliminadas por tu cuenta, creo que esa es la manera de verlas, pero creo que la película es, definitivamente, la mejor versión de la película”, remarcó el director.

‘Los últimos Jedi’ llegará a los cines el próximo 15 de diciembre. A las órdenes de Rian Johnson están Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe), Benicio del Toro, John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke), Andy Serkis (Snoke) y Carrie Fisher (Leia).

A ellos se les suman Kelly Marie Tran (Rose Tico), Gwendoline Christie (Capitana Phasma), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Laura Dern (Vicealmirante Amilyn Holdo) y Domhnall Gleeson (General Hux).

